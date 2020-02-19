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Rüyada balık görmek ne demektir? Rüyada balık görmenin anlamı ve tabiri

Her insan uykusunda rüya görmektedir. Rüya gören insanlar gördükleri rüyanın ne anlama geldiğini araştırmaktadır. Rüyasında balık gören birisi ise arama motorlarına rüyada balık görmek ne demektir diye sormaktadır. İşte, rüyada balık görmenin anlamı ve tabiri…

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:49
Rüyada balık görmek ne demektir? Rüyada balık görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada balık görmek genellikle para olarak yorumlansa da rüyanın şekline veya balığa göre değişiklik göstermektedir.

Rüyada balık görmek, para anlamına gelir. Eğer kişi çok balık gördüyse bu çok para demektir. Rüyada görülen balık büyük ise edinilecek malın büyük olduğu anlamına gelir. Küçük balık ise üzüntü ve keder olarak yorumlanmıştır.

Rüyada balık yemek, zengin olmaya ve çocuk sahibi olmaya işaret eder.

 Rüyada balık pişirdiğini görmek, sıkıntıların son bulup mal varlığının bolluğuna yorulmuştur.

 Rüyada kendisine balık sunulduğunu gören kimsenin dualarının kabul olacağı anlamına gelir.

Rüyada balık tuttuğunu görmek, rüya sahibinin eline geçecek para olarak yorumlanır. Ne kadar çok balık tutulursa gelecek parada o kadar artacaktır.

Hamile olan birinin rüyasında balık görmesi kız çocuk sahibi olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada balık sattığını görmek, hayra yorulur, bereketli mal anlamına gelir.

Rüyada balık satın almak, rüya sahibi eğer evli değilse evleneceği anlamını taşır. Evli bir kişi bu rüyayı gördüyse rızkı genişler.

Rüyada Yunus Balığı görmek, zenginliğe işarettir.

Rüyada canlı balık görmek, rüya sahibinin kavuşacağı rızığa ve kısmet açıklığına işaret eder.

Son Güncelleme: 19.02.2020 17:49
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