betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115193
ALTIN
321.837
DOLAR
6.1155
STERLİN
7.9193
EURO
6.6068

Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı

Rüyada görülen ilginç durumlar internet üzerinde araştırılmakta ve ne anlama geldiği merak edilmektedir. Peki rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Bu yazımızda rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı hakkında bilgilere yer vereceğiz…

20 Şubat 2020 Perşembe 13:57
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı

Rüyada böcek görmek genellikle sorunlar yaşanması olarak yorumlanmaktadır. Yaşanacak sıkıntı ve zorlukların habercisi olan rüyada böcek görülmesi genel olarak insanlarla ilişkiler için kullanılmaktadır.

Rüyada böcek görmek mutluluktan yoksun bir evlilik anlamına gelmektedir. Diğer yandan devamlı problem yaratan, anlayış göstermeyen bir eş olarak da anlatılmaktadır. Rüyasında böcek gören kişinin kötü bir durum içerisinde gireceği ve bu sebepten dikkatli olması gerektiği söylenmektedir.

Rüyada herhangi bir yerde böcek görülmesi çevrede kişilerin dedikodusunu yapan birilerinin olduğu anlamına gelmektedir. Çevrenizde sizin hakkınızda iyi şeylerin konuşulmadığına yorulmaktadır. Buna neden olan kişinin de yakın çevreden bir kadın olduğu tahmin edilir.

Rüyada görülen böceğin halk arasında bok böceği olarak bilinen böcek olması durumunda haram kazanç elde edildiği anlamına gelmektedir.

Rüya yorumcularından bazıları rüyada böcek görülmesini kişilerin hayatlarında yaşanacak iyi gelişmelere yormaktadırlar. Bu noktada farklı yorumların çıkması böceğin görülme tarzına göre farklı anlamlara gelebileceğinden kaynaklanmaktadır.

Rüyada Böcek Yemek

Rüyada böcek yendiğinin görülmesi mutsuz bir hayata işaret etmektedir. Evli olunması halinde evlilikle ilgili sorunlara delalet eder. Diğer yandan aile içinde çıkacak problemlere ve sorunlara da yorulmaktadır. Rüyasında böcek yediğini gören kişinin hayatının büyük bir bölümünde problemlerin olacağı söylenir.

Rüyada Böcek Öldürmek

Rüyada böcek öldürülmesi iş hayatında kişiyi kıskanan birinin kötü bir müdahalede bulunmasına ve iş ile ilgili sorunların yaşanmasına işaret etmektedir. Diğer bir yorum olarak da böcek yenmesi verilen sözlerin tutulması gerektiği anlamına gelmektedir.

Rüyada Dişi Böcek Görmek

Rüyada dişi bir böcek görmek ölüm olarak anlatılmaktadır. Diğer yandan yakın çevrede kötü gelişmelerin yaşanması olarak da tabir edilmektedir. Bu rüyayı gören kişilerin kendisine ve çevresindekilere dikkat etmesi gerekir.

Rüyada Erkek Böcek Görmek

Rüyada erkek böcek görülmesi kişilerin tehlikeli bir düşmana sahip olduklarını gösterir. Bu kişilerin kötülüğünü hedefleyen bir kadının olduğu şeklinde anlatılmaktadır. Rüyayı gören kişinin erkek olması durumunda haramdan rahatsız olmayan ve sinirli bir kadınla evleneceği söylenmektedir.

Son Güncelleme: 20.02.2020 13:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken mümessil ile aşk sahnesi
22 şubatta tamamı açılacak olan Menemen Aliağa-Çandarlı otoyol fiyatları belli oldu! Menemen Aliağa Çandarlı Otoyol Geçiş Ücretleri 2020
2020 Votka fiyatları ne kadar?
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
2. sınıf öğrencilerine tokat atan sözleşmeli öğretmen'den skandal görüntüler!
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman? 2020 Ramazan ayı oruçları hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
EKPSS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri ne zaman?
BİLSEM 2020 sınavı ne zaman yapılacak? - 2019 BİLSEM sınavında çıkmış soruları örnekleri ve konular
Survivor 2020'de Şaziye ve Uğur yerine kimler gelecek? Yeni yarışmacılar Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz kimdir?
Babil Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Amacı ne? Aslı Enver rol aldığı yapımlar
Babil Dizisi Deniz ölecek mi? İrfan'ın Oğlu Deniz diziden ayrılacak mı? Beren Kasımoğulları diziye veda edecek mi?
Windows Sistem bakımı ve hızlandırması nasıl yapılır?
En Güzel Resimli Cuma mesajları 21 Şubat 2020
Banka kredi başvurusu neden onaylanmaz?
2020 MEB LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? MEB 2020 LGS başvuru tarihleri
Elazığ deprem yardmı için ne kadar para toplandı?
Anadolu Üniversitesi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı
Sözcü TV'de hangi bomba isimler yer alacak?
Taksim Meydanı yeni hali nasıl olacak?
Golf 8 Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni 2020 Golf fiyatı ve özellikleri ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.