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Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?

Her insan günde birden fazla rüya görebilmektedir. Her rüyanın rüya sahibine anlatmak istediği bir şey bulunur. Peki, ama rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?

01 Ocak 2020 Çarşamba 16:54
Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?

Rüyada dışkı görmek çok kötü bir rüyaymış gibi gözükse de bu sizi yanıltmasın. Bu rüyayı gören kişi çok para kazanacak demektir. Rüyada dışkı görmek servet ve zenginlik olarak yorumlanırken kişinin rızık kapılarının sonuna kadar açılacağına işarettir.

Bir kişi eğer rüyasında dışkı gördüyse o kişinin kısmetinin açılacağını ve gideceği yolların aydınlık olacağını gösterir.

rüya görmek ile ilgili görsel sonucu

Rüya sahibi, feraha kavuşacak ve hastalıklardan kurtulacaktır. Rüya da dışkıyı temizlemek, rüya sahibinin yeni bir işe gireceğini ve bu iş için fazla paralar harcanacağına delalet eder.

Rüya da büyük abdestini yaptığını gören kişi için ise her şey yoluna girecektir.

Rüya da dışkı görmek iyi anlamlara gelirken rüya da dışkıya basmak ve kişinin eline dışkı bulaşması iyi anlamlara gelmemektedir. Rüya da dışkıya basmak rüya sahibinin olmayacak hayaller peşinde koştuğunu gösterirken görülen rüya da eline dışkı bulaşması kişinin bir yakınının yaptığı hatadan dolayı onun sıkıntıya düşeceğini gösterir.

Son Güncelleme: 01.01.2020 16:54
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