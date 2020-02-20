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Rüyada büyük abdest görmek nedir? Rüyada büyük abdest görmenin anlamı ve tabiri

İnsanlar rüyalarında bazı zamanlar sıra dışı şeyler görmektedir. İlginç rüyalardan biri olan büyük abdestş gören kişiler, rüyada büyük abdest görmek nedir sorunun yanıtını araştırıyor. İşte rüyada büyük abdest görmenin anlamı ve tabiri.

20 Şubat 2020 Perşembe 08:51
Rüyada büyük abdest görmek nedir? Rüyada büyük abdest görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada büyük abdestini yaptığını gören kişi, üzüntülerine veda eder. Zengin olan bir kimse, malının zekatını ihtiyacı olan kişilerle paylaşır.

Rüyada büyük abdest yemek ya da üzerine bulaşması, haram mala delalet eder. Kişinin geçmiş zamanda aldığı haksız para sonucu pişmanlığını gösterir.

Büyük abdestinin katı olduğunu gören kişi, sahip olduğu malları rahat bir şekilde harcar.

Elbisesine büyük abdest bulaşan kimse, büyük bir günah işler. Pantolonunu pisleten kişi, eşi ile kavga eder ve büyük sorunlara yol açar.

Bir yere büyük abdestini yapıp üzerini toprakla örten kimse, sahip olduğu malını gizler.

Yatağına büyük abdestini yaptığını gören kimse, uzun süreli ve acılı bir hastalığa yakalanır.

Rüyada bir çarşıda ya da topluluk içerisinde büyük abdestini yapan kimse, Allah tarafından ve meleklerin gazabına uğrar. Kişi hüsrana ve rezilliğe maruz kalır ve aynı zamanda gizlediği bütün sırlar ortaya çıkar.

Çöplüğe, deniz kıyısına ya da yapılmasının ayıp sayılmadığı bir yere büyük abdestini yapan kimsenin, üzüntülerinin ve dertlerinin bitmesine delalet eder.

Rüyada tanıdığı bir kimsenin kendisine insan pisliği attığını görmek, o kişiden gelecek düşmanlık ve kötü enerjiye işaret etmektedir.

Rüyada insan pisliğine bulaşmak, uzun ve ağrılı bir hastalığa ve kötü olaylara delalet etmektedir.

Son Güncelleme: 20.02.2020 08:51
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