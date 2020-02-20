Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada ekmek görmek pek çok farklı rüya tabircisi tarafından bol rızık olarak anlatılmıştır. Rüyada taze ekmek görülmesi rüyayı gören kişinin çok yakın bir zaman içinde bereketli bir mal varlığına sahip olacağına delalet etmektedir.

Rüyada normalde olduğundan çok daha sıcak bir ekmek görülmesi, rüyayı gören kişinin yakın bir zaman içinde kötü bir haber alacağına yorulmaktadır.

Rüyada mısır ekmeği görülmesi kişinin maddi sıkıntılar yaşayacağına ancak manevi açıdan çok iyi olacağına delalet etmektedir.

Rüyada ekmek aranması, arayan kişinin yolculuk yapacağına yorulmaktadır. Kişinin ekmeği aradıktan sonra bulması ise çıkılan yolculuktan iyi bir sonuç alınması anlamına gelmektedir.

Rüyada çavdar ekmeğinin görülmesi, rüyayı gören kişinin üstündeki yüklerin bir miktar olsun azalacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

İmam Nablusi’ye göre rüyada beyaz ekmek görmek kişinin rızkının bollaşacağı anlamına gelirken, siyah ekmek görülmesi geçim sıkıntısı yaşanacağı anlamına gelmektedir.