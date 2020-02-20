betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115193
ALTIN
321.837
DOLAR
6.1155
STERLİN
7.9193
EURO
6.6068

Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri

İnsanlar rüyalarında oldukça ilginç şeyler görebilmektedirler. Rüyada ekmek görmek de görülen ilginç rüyalardan biridir. Peki rüyada ekmek görmek ne demektir? İşte rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri hakkındaki ayrıntıların tümü…

20 Şubat 2020 Perşembe 09:52
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada ekmek görmek pek çok farklı rüya tabircisi tarafından bol rızık olarak anlatılmıştır. Rüyada taze ekmek görülmesi rüyayı gören kişinin çok yakın bir zaman içinde bereketli bir mal varlığına sahip olacağına delalet etmektedir.

Rüyada normalde olduğundan çok daha sıcak bir ekmek görülmesi, rüyayı gören kişinin yakın bir zaman içinde kötü bir haber alacağına yorulmaktadır.

Rüyada mısır ekmeği görülmesi kişinin maddi sıkıntılar yaşayacağına ancak manevi açıdan çok iyi olacağına delalet etmektedir.

Rüyada ekmek aranması, arayan kişinin yolculuk yapacağına yorulmaktadır. Kişinin ekmeği aradıktan sonra bulması ise çıkılan yolculuktan iyi bir sonuç alınması anlamına gelmektedir.

Rüyada çavdar ekmeğinin görülmesi, rüyayı gören kişinin üstündeki yüklerin bir miktar olsun azalacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

İmam Nablusi’ye göre rüyada beyaz ekmek görmek kişinin rızkının bollaşacağı anlamına gelirken, siyah ekmek görülmesi geçim sıkıntısı yaşanacağı anlamına gelmektedir.

Son Güncelleme: 20.02.2020 09:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken mümessil ile aşk sahnesi
22 şubatta tamamı açılacak olan Menemen Aliağa-Çandarlı otoyol fiyatları belli oldu! Menemen Aliağa Çandarlı Otoyol Geçiş Ücretleri 2020
2020 Votka fiyatları ne kadar?
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
2. sınıf öğrencilerine tokat atan sözleşmeli öğretmen'den skandal görüntüler!
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman? 2020 Ramazan ayı oruçları hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
EKPSS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri ne zaman?
BİLSEM 2020 sınavı ne zaman yapılacak? - 2019 BİLSEM sınavında çıkmış soruları örnekleri ve konular
Survivor 2020'de Şaziye ve Uğur yerine kimler gelecek? Yeni yarışmacılar Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz kimdir?
Rüyada şeftali görmek ne demektir? Rüyada şeftali görmenin anlamı ve tabiri
Netflix'ten yeni Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi
Babil Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Amacı ne? Aslı Enver rol aldığı yapımlar
Sözcü TV'de hangi bomba isimler yer alacak?
Payitaht Abdülhamid Zekiye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Kumral hakkında bilgiler
Seç markette 19-25 Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
Taksim Meydanı yeni hali nasıl olacak?
Elazığ deprem yardmı için ne kadar para toplandı?
Öğretmenler dizisinin Konusu ne? Öğretmenler dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak?
Anadolu Üniversitesi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı
14-16 Şubat 2020 hafta sonu en çok izlenen filmler hangileri oldu? Haftasonu gişe ve hasılat rakamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.