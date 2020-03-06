Rüyada gelin görmek ne demektir? Rüyada gelin görmenin tabiri ve anlamı

Rüyada gelin görmek genellikle hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyasında gelin gören kişi eğer bekar ise kısa bir süre içerisinde mutlu bir evlilik yapacağına, evliyse olumlu bir hadise öğreneceğine delalet eder. Rüyasında gelin görmek genellikle; mutluluk, huzur ve neşe dolu şeylere işaret etmektedir. Rüyasında gelin gören kişi kendisi veya işiyle ilgili son derece mutlu bir haber alır. Öte yandan rüyada gelin görmek kişinin eline beklenmedik bir yerden para geçeceğinin de habercisidir. Rüyada genç bir kız kendini gelinlik içerisinde görürse, rüya sahibinin mutlu bir evlilik yapacağı anlamını taşır.

Rüyada gelin görmek ne anlama gelir?

Rüyada gelin görmek; kişinin kısmetinin açılacağı, güzel günlerin yaklaşmakta olduğunun habercisidir. Rüyada gelin ve damadı bir arada görmek ise, dünya işlerine çok değer verildiği ve maneviyatın es geçildiğine delalet eder.

Rüyada genç ve güzel bir gelin görmek ise kişinin helal kazançlar elde edeceği, yaşantısında bazı değişiklikler yapacağına işaret etmektedir. Rüyada gelin arabası görmek ise, kötü giden işlerin düzeleceğinin habercisiyken, rüyada gelin ve damadı gelin arabasında görmek ise itibarın artacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada gelin çiçeği görmek ne anlama gelir?

Rüyada gelin çiçeği gören kişi eğer kadınsa, kısa süre içerisinde hamile olacağı ve hayırlı bir evlat dünyaya getireceğine işaret eder. Bekar bir genç kız rüyasında gelin çiçeği görür ise, rüya sahibinin akraba evliliği yapabileceği şeklinde yorumlanır. Rüyada gelin ayakkabısı görmek; zengin ve son derece rahat bir yaşamı işaret etmekteyken, gelin ayakkabısı giymek ise kişinin kısa bir süre içerisinde huzurlu bir yaşantıya kavuşacağına delalet eder.