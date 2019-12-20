Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri

Rüyada Kur-an okumak iyiliklerin, güzelliklerin ve mutlulukların geleceğine işarettir. Çok hayırlı olan bu rüya, Allah’ın onu koruduğu anlamına gelir. Kur-an ayetlerini Kur-an’ı Kerim üzerinden okumak sevinç ve yardıma delalettir.

Bir kimse rüyada Kur-an’ı Kerimi mushafsiz olarak aşikâre okuduğunu görürse, o kimsenin davasında hakli olduğuna ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nefyeden birisi olduğuna işarettir.

Rüyada Kur-an’ı Kerimden kendisine bir şey verildiğini ve elinde bir ayet tuttuğunu gören kimse için rüya kişinin her türlü sıkıntıdan kurtulacağı anlamına gelir. Çok hayırlı bir rüyadır. Eğer rüyada görülen o ayet rahmet veya müjde hakkındaysa ve kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise Allah (C.C.) tarafından ödüllendirileceğine işarettir. Eğer ayet azap hakkında ise, o kimsenin islediği bir günahtan dolayı göreceği cezaya veya korkutulmasına işarettir.

Bir kimse rüyada Kur- an okuduğunu ve manasını anladığını görürse, o kişinin aklı başında birisi olduğunu gösterir.

Bir kişi rüyada kendisine Kur- an okunduğunu, hayır ve hikmete telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görürse, o kimsenin giriftar olacağını ve ceza göreceğini gösterir.

Çıplak olarak Kur- an okuduğunu gören kimsenin nefsinin isteklerine uyduğuna işaret eder.

Kur-an'ı hatim ettiğini gören kimse, Allah (C.C.) katında sevap kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına işarettir. Bazı tabircilere göre, Kur-an okumak, ihtiyaçlarını gidermeye ve sefalı olduğuna işarettir.

Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak şekilde Kur-an okuduğunu görürse, bu rüya o kavmin sırf nefislerine göre hareket ettiğini gösterir.

Rüyada Kur-an i Kerim üzerine yazı yazdığını gören kişi, Kur-an’ı kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kişi rüyada Kur-an’ı ezberlediğini görürse bu mülke nail olur.

Rüyasında yerini bilmediği bir ayet okuduğunu gören kimse, eğer hastaysa iyileşecek demektir.

Kur-an i diliyle yaladığını gören kimse, bir günah isleyecektir. Rüyada Kur-an okumak, çokça iyilik yapmaya işarettir.

Rüyada Kur-an okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer kişi günahkârsa Allah (C.C.) onun günahını ve tövbesini kabul eder.

Kişi rüyasında Kur- an’ı güzel bir ses ve makamla okursa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişecektir. Rüyada okuduğu yerin ne olduğunu bilmeyen kimse, rüya tabirlerine göre yalan şahitlik eder.

Kur-an okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, işinde yükselir ve istediği şeyler gerçek olur.