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Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri

Her insan gördüğü rüyanın anlamını merak eder. Rüyaların geleceği yansıttığına inanılsa da rüyalar bilinçaltı dünyamızın yüzeye çıkmış halidir. Ve rüya da görülen her şeyin bir anlamı vardır. Peki, Rüyada Kur-an okumak ne demektir? İşte, Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri…

20 Aralık 2019 Cuma 10:18
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri

Rüyada Kur-an okumak iyiliklerin, güzelliklerin ve mutlulukların geleceğine işarettir. Çok hayırlı olan bu rüya, Allah’ın onu koruduğu anlamına gelir. Kur-an ayetlerini Kur-an’ı Kerim üzerinden okumak sevinç ve yardıma delalettir.

Bir kimse rüyada Kur-an’ı Kerimi mushafsiz olarak aşikâre okuduğunu görürse, o kimsenin davasında hakli olduğuna ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nefyeden birisi olduğuna işarettir.

Rüyada Kur-an’ı Kerimden kendisine bir şey verildiğini ve elinde bir ayet tuttuğunu gören kimse için rüya kişinin her türlü sıkıntıdan kurtulacağı anlamına gelir. Çok hayırlı bir rüyadır. Eğer rüyada görülen o ayet rahmet veya müjde hakkındaysa ve kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise Allah (C.C.) tarafından ödüllendirileceğine işarettir. Eğer ayet azap hakkında ise, o kimsenin islediği bir günahtan dolayı göreceği cezaya veya korkutulmasına işarettir.

Bir kimse rüyada Kur- an okuduğunu ve manasını anladığını görürse, o kişinin aklı başında birisi olduğunu gösterir.

Bir kişi rüyada kendisine Kur- an okunduğunu, hayır ve hikmete telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görürse, o kimsenin giriftar olacağını ve ceza göreceğini gösterir.

 Çıplak olarak Kur- an okuduğunu gören kimsenin nefsinin isteklerine uyduğuna işaret eder.

Kur-an'ı hatim ettiğini gören kimse, Allah (C.C.) katında sevap kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına işarettir. Bazı tabircilere göre, Kur-an okumak, ihtiyaçlarını gidermeye ve sefalı olduğuna işarettir.

Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak şekilde Kur-an okuduğunu görürse, bu rüya o kavmin sırf nefislerine göre hareket ettiğini gösterir.

 Rüyada Kur-an i Kerim üzerine yazı yazdığını gören kişi, Kur-an’ı kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kişi rüyada Kur-an’ı ezberlediğini görürse bu mülke nail olur.

Rüyasında yerini bilmediği bir ayet okuduğunu gören kimse, eğer hastaysa iyileşecek demektir.

Kur-an i diliyle yaladığını gören kimse, bir günah isleyecektir. Rüyada Kur-an okumak, çokça iyilik yapmaya işarettir.

Rüyada Kur-an okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer kişi günahkârsa Allah (C.C.) onun günahını ve tövbesini kabul eder.

Kişi rüyasında Kur- an’ı güzel bir ses ve makamla okursa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişecektir. Rüyada okuduğu yerin ne olduğunu bilmeyen kimse, rüya tabirlerine göre yalan şahitlik eder.

Kur-an okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, işinde yükselir ve istediği şeyler gerçek olur.

Son Güncelleme: 20.12.2019 10:18
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