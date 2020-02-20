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Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri

Rüya tabirleri birçok insan için her zaman merak konusu olmuştur. Rüyasında farklı nesneler ve olaylar gören kişiler bu konuda internette uzun araştırmalar yapmaktadır. Rüyasında birini öptüğünü gören kişiler, rüyada öpüşmek ne demektir sorusuna yanıt arıyor. İşte rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:53
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri

Rüyada öpüşmek konusunda rüya tabircileri tarafından olumlu veya olumsuz birçok yorum bulunmaktadır. Rüyanın içeriği, rüyanın anlamını da değiştirmektedir. Rüyada öpüşmek, genel anlamda kişinin mutlu olacağı ve ferahlayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada öpüşmek, düşmanlar karşısında kazanmaya yorumlanmaktadır. Eğer rüyada genç bir kadın veya erkek öpülüyorsa bu sevinçli bir haber alınacağına işarettir. Yaşlı bir kadın öpülüyorsa bu yapılan bir hatadan dolayı özür dileme olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada sevdiği kişi tarafından dudaklarından öpülmek, rüya sahibinin iyi bir haber alacağına ve beklemediği bir zamanda büyük bir para elde edeceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada sevdiği kişiyi yanağından ya da alnından öpmek, kişinin helal kazanç elde etmesi anlamına gelmektedir.

Rüyada bir kadının bir erkeği öpmesi, dul bir kadın ile yakın ilişkiler kurularak mallarına sahip olmak anlamına gelmektedir. Rüyasında bir erkeği öpen kişi, o erkek ile yakın ilişkiler kuracağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada eşini dudağından öpmek, rüya sahibinin ilişkisinin güzel bir biçimde ilerlemesi anlamına gelmektedir. Kişi eşi ile uzun ve mutlu bir hayat geçirecektir. Eğer rüya sahibi ile eşinin arası kötüyse, yakın zamanda düzeleceğini delalet eder.

Rüyada sevgiliyi öpmek, ilişkinin uzun yıllar boyu süreceğine ve zenginliğe yorumlanmaktadır. Aynı zamanda rüya sahibinin uzun bir ömür geçireceğini de gösterir. Rüyada sevgilinin alnından öpülmesi ise ayrılığın habercisidir.

Son Güncelleme: 20.02.2020 11:53
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