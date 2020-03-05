Rüyada para görmek ne demektir? Rüyada bozuk para yada kağıt para görmenin anlamı, yorumu ve tabiri

Rüyada para görmek rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılardan sıyrılacağı ve rahata ereceği şeklinde yorumlanmaktadır. Birinin rüyasında para görmesi borçlarını ödeyeceği ve feraha ereceği anlamına gelmektedir. Kişiler bu rüyaları gördüklerinde maddi olarak bolluk içine girecekleri ve diğer yandan günahlarından da arınacakları şeklinde yorum yapılmaktadır.

Rüyada Kağıt Para Görmek

Rüyada kağıt para görülmesi rüya sahibinin borçlarını ödeyeceğine ve omuzlarındaki yükün kalkacağına delalet etmektedir. Rüyada görülen kağıt para kimi zaman çok harcama yapmak ve savurganlık olarak da yorumlanmaktadır. Bu bağlamda bu rüyayı gören kişilerin ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerekmektedir.

Rüyada Bozuk Para Görmek

Rüyada kağıt para görülmesi haksız kazanç elde edilmesine de yorulmaktadır. Rüyada kağıt paranın kaybedildiğinin görülmesi ise rüyayı gören kişinin iş hayatında sorunlar yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada bozuk para görülmesi rüyayı gören kişi hakkında dedikoduların yapıldığında ve arkasından konuşulduğuna yorulmaktadır. Rüyasında bozuk para görenlerin canlarını sıkacak birtakım durumlar yaşanabilir.

Rüyasında dilenciye bozuk para verildiğinin görülmesi, rüyayı gören kişinin elinden para çıkacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda sadakası verilmeyen paralar olduğu anlamına da gelmektedir.