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Rüyada patlıcan görmek nedir? Rüyada patlıcan görmenin anlamı ve tabiri

Birçok kişi gece gördüğü rüyayı daha sonra araştırmaktadır, rüyasının ne anlama geldiğini merak etmektedir. Rüyada patlıcan görmek nedir diye araştıranlar için işte, rüyada patlıcan görmenin anlamı ve tabiri…

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:47
Rüyada patlıcan görmek nedir? Rüyada patlıcan görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada patlıcan görmek birçok şekilde yorumlanmıştır.  Rüyada patlıcan görmek bazen sevinç bazen de keder ve üzüntü anlamına gelmektedir.

Patlıcan görmenin bazı tabirlere göre mertebe yüksekliği ve saygınlığa işarettir.

Rüyada patlıcan yemek, resmi kurumlar ile bir iş yapılacağı anlamına gelirken, eğer mevsiminde patlıcan gördüyseniz bereket ve bol mala işarettir.

Rüyada patlıcan görmek ruhsatlı bir iş yapmaya, kin ve kıskançlığa, ikiyüzlülüğe

 Avcının patlıcan yemesi avının iyi gitmesine, mevsiminde patlıcan görmek küçük bir üzüntüyle birlikte rızka, mevsimi dışında görmek kerih görülen ve sevilmeyen şeylere,

Patlıcan yemeği rızık ve afiyete delalet eder.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:47
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