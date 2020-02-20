betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115193
ALTIN
321.837
DOLAR
6.1155
STERLİN
7.9193
EURO
6.6068

Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri

Rüyalarda görülen ilginç durumların ne anlama geldiği rüya sahipleri tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? İşte rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri hakkındaki tüm ayrıntılar…

20 Şubat 2020 Perşembe 12:57
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada yağmur yağdığının görülmesi her zaman hayırlı bir duruma yorumlanmaktadır. Görülen rüyada yağan yağmurun bir hasar meydana getirmemesi durumunda her zaman güzel şeylere delalet etmektedir. Yağan yağmur bol kazanç ve hayırlı şeyler anlamına gelmektedir.

Rüyada fırtınalı bir şekilde yağan yağmurun görülmesi sıkıntıların yaşanacağı ve kederli bir gün olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada sakin bir şekilde yağmur yağdığının görülmesi büyük mutlulukların geleceğine ve kişilerin sürprizli durumlar yaşayacağı anlamına gelmektedir. Yağan yağmurun etkisiyle kişilerin ıslanması ise, hastalık ve sorunlardan arınılmasına yorulmaktadır.

Rüyada yaşanan şehre tufan şeklinde yağmur yağdığının görülmesi, rüyayı gören kişinin kazancının artmasına ve rızkının da çoğalmasına yorulmaktadır.

Rüyada evin içine yağmur yağdığının görülmesi ise çok hayırlı misafirlerin eve gelecekleri anlamına gelmektedir.

Rüyada evine yağmur yağdığı gören kişinin erkek olması durumunda, rüyayı gören kişinin eşinin hayırlı bir çocuk dünyaya getireceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada sağanak ve kara bir yağmurun yağdığının görülmesi ölüm ile sonuçlanması olası bir hastalığa delalet etmektedir.

Rüyada senenin ya da ayın ilk günü yağmur yağdığının görülmesi, o ay ya da sene içinde bolluk olacağına işaret etmektedir.

Rüyada yağmurun sadece bir bölgeye yağdığının görülmesi, o bölgede kişilerin sorunlar yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada yağmur görülmesi, istenen şeylerin gerçekleşeceğine ve gören kişinin yakın zamanda iyi bir iş sahibi olacağına, maddi herhangi bir sorunu kalmayacağına yorulmaktadır.

 

Son Güncelleme: 20.02.2020 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken mümessil ile aşk sahnesi
22 şubatta tamamı açılacak olan Menemen Aliağa-Çandarlı otoyol fiyatları belli oldu! Menemen Aliağa Çandarlı Otoyol Geçiş Ücretleri 2020
2020 Votka fiyatları ne kadar?
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
2. sınıf öğrencilerine tokat atan sözleşmeli öğretmen'den skandal görüntüler!
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman? 2020 Ramazan ayı oruçları hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
EKPSS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri ne zaman?
BİLSEM 2020 sınavı ne zaman yapılacak? - 2019 BİLSEM sınavında çıkmış soruları örnekleri ve konular
Survivor 2020'de Şaziye ve Uğur yerine kimler gelecek? Yeni yarışmacılar Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz kimdir?
İşsizlik maaşı hangi gün yatar? İşsizlik maaşı hangi hesaba yatar?
Babil Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Amacı ne? Aslı Enver rol aldığı yapımlar
İletişim Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri
Rüyada şeftali görmek ne demektir? Rüyada şeftali görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada araba sürmek ne demektir? Rüyada araba sürmenin anlamı ve tabiri
Taksim Meydanı yeni hali nasıl olacak?
MEB 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihleri belli oldu!
MEB 2020 İkinci ara tatil ne zaman? Okullar 2. ara tatile ne zaman girecek?
14-16 Şubat 2020 hafta sonu en çok izlenen filmler hangileri oldu? Haftasonu gişe ve hasılat rakamları
2020 cemreler ne zaman, nereye düşecek? 2020 1. Cemre tarihi ne zaman?
Kredi Çekecekler Dikkat! Konut kredisi faiz oranını indiren bankaların listesi ve konut kredisi kampanyaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.