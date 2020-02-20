Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada yağmur yağdığının görülmesi her zaman hayırlı bir duruma yorumlanmaktadır. Görülen rüyada yağan yağmurun bir hasar meydana getirmemesi durumunda her zaman güzel şeylere delalet etmektedir. Yağan yağmur bol kazanç ve hayırlı şeyler anlamına gelmektedir.

Rüyada fırtınalı bir şekilde yağan yağmurun görülmesi sıkıntıların yaşanacağı ve kederli bir gün olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada sakin bir şekilde yağmur yağdığının görülmesi büyük mutlulukların geleceğine ve kişilerin sürprizli durumlar yaşayacağı anlamına gelmektedir. Yağan yağmurun etkisiyle kişilerin ıslanması ise, hastalık ve sorunlardan arınılmasına yorulmaktadır.

Rüyada yaşanan şehre tufan şeklinde yağmur yağdığının görülmesi, rüyayı gören kişinin kazancının artmasına ve rızkının da çoğalmasına yorulmaktadır.

Rüyada evin içine yağmur yağdığının görülmesi ise çok hayırlı misafirlerin eve gelecekleri anlamına gelmektedir.

Rüyada evine yağmur yağdığı gören kişinin erkek olması durumunda, rüyayı gören kişinin eşinin hayırlı bir çocuk dünyaya getireceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada sağanak ve kara bir yağmurun yağdığının görülmesi ölüm ile sonuçlanması olası bir hastalığa delalet etmektedir.

Rüyada senenin ya da ayın ilk günü yağmur yağdığının görülmesi, o ay ya da sene içinde bolluk olacağına işaret etmektedir.

Rüyada yağmurun sadece bir bölgeye yağdığının görülmesi, o bölgede kişilerin sorunlar yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada yağmur görülmesi, istenen şeylerin gerçekleşeceğine ve gören kişinin yakın zamanda iyi bir iş sahibi olacağına, maddi herhangi bir sorunu kalmayacağına yorulmaktadır.