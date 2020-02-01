Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmenin anlamı ve tabiri nedir?

Rüyada yılan görmenin yorumu genellikle hayatınızda farkında olmadığınız bir düşmanınızı işaret eder.

Rüyada yılan gören kişiler, gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; vücudunun bir yerinden yılan çıktığını gören kimselerin ise aile üyelerinden birisinin düşmanlığına, ağzından rüya yılan çıktığını gören kişilerin ise kötü söz sarf ederek bundan dolayı zarar görmeye, yastık veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü gören kişiler ise vefat edeceğine, boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görenlerin ise ecelinin yaklaştığına, yılanla boğuşmak düşmanından zarar göreceğine işaret eder.

RÜYADA YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yılanı öldürmek veya kesmek kişinin, düşmanı karşısında galip geleceğine, yılan tutmak ise korktuğu şeyi anlamasına, yılana sahip olup ondan korkmadığını gördüğü zaman ise yüksek derecelere, elinde yılan tutmak ise büyük ve güçlü bir düşmanın hayatına gireceğine, küçük yılan tam tersi olarak zayıf bir düşmana, ağzına yılanın girdiğini gören kişilerin ise ilim ehli olacağına, yılanın uçarak yükseldiğini görenlerin sevinç ve sürura ereceğine, yere yılan düşmesi ise bulunduğu iş yerinin yöneticisinin öleceğine, kişinin başı üzerinde yılan görmesi, bir devlet kademesinde iyi bir rütbe ile itibar sahibi olacağına, kap dolusu yılan görmek ise Müslümanlara buğzetmeye ve yeşil yılan din düşmanına delalet eder.

Bunların dışında rüyada yılan görmenin diğer bir yorumu ise hayra yorumlanır. Maddi durumlarının iyileşeceğine ve aile içi hayatında bazı yenilikler yaşayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi bir çocuk sahibi olabilir veya ileriki hayatında tanışacağı biri ile evlilik yaşayacağı anlamına gelir.

RÜYADA ZEHİRSİZ YILAN

Rüyada zehirsiz bir yılandan korkmadığını görenlerin hayatındaki maddi durumları hakkında ellerine bol miktarda altın geleceği anlamına gelir.

RÜYADA ARKADAN GELEN YILAN

Rüyada kişinin, arkasından onu takip eden bir yılan görenler ise gerçek yaşamında hileye başvuracak bir düşmanının olduğunu anlatır.

RÜYADA KARA YILANI GÖRMEK

Rüyasında kara yılanı görenler ev veya eşya alabilirler.

RÜYADA SU YILANI GÖRMEK

Rüyasında su yılanı gören kişilerin hayatlarında yeni arkadaşlıklar edineceği ve rüyayı gören kişinin bir servet veya yüksek bir mevki sahibi olacağına delalet eder.

RÜYADA KOBRA YILANI GÖRMEK

Kobra yılanını rüyasında gören kişilerin bu rüyasının tabiri, engerek yılanı tabiri ile aynı şeyler geçerlidir.

RÜYADA KÜÇÜK YILAN GÖRMEK

Rüyada küçük bir yılan görenlerin düşmanlarının zayıf ve güçsüz olacağı anlamına gelir.

RÜYADA UÇAN YILAN GÖRMEK

Uçan bir yılanı rüyasında gören kişilerin, en yakın zamanda hayatlarında yaşadıkları sıkıntı günlerin sona ereceği ve kafalarını kurcalayan tüm problemlerin hallolacağına, kolaylıkla gideceğine delalettir. Görülen bu rüya kişinin yaşamına mutluluk ve neşe getirir.

RÜYADA YILANLA BOĞUŞMAK

Bir diğer rivayette ise düşmanlarının bu rüyayı gören kişiden uzaklaşacağı yazmaktadır.

Rüyada yılanla boğuşmak, sizi sevmeyen bir kişinin, size karşı bir zararı dokunacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA YILAN ÖLDÜRMEK

Rüyanızda bir yılanı öldürdüğünüzü görüyorsanız bu, gerçek yaşamınızdaki düşmanlarınıza karşı galip geleceğinize delalet eder ve eğer yılandan korkmadan ona yaklaşıp dokunur ve elinize alırsanız; iş veya aşk yaşantılarınızda güzel günler sizleri bekliyor olacaktır. Rüyanızda yılan öldürmek ise genellikle bir evlilik yaşayacağınız şeklinde yorumlanır.

Diğer taraftan, rüyanızda yılanı öldürdükten sonra yılanı yerden kaldırıp parçalarına ayırdıysanız, karşısında galip geldiğiniz düşmanınızın mallarını da alacağınız demektir.

RÜYADA AĞIZDAN YILAN ÇIKMASI

Eğer rüyanızda ağzınızdan yılan çıktığını görüyorsanız, bu rüya, gerçek hayatınızda söylediğiniz sözlerin kötü bir sonuç doğuracağı anlamına gelmektedir. Söylediğiniz sözlere dikkat etmeniz gereklidir. Sarf ettiğiniz bu sözler size normal bir sözmüş gibi gelebilir fakat bu sözler başka kişileri incitebilir fakat kendi gönderdiğiniz okların hedefi de yine siz olacaksınız. Bundan dolayı gördüğünüz bu rüyayı dikkate alarak bir süre boyunca ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmek gereklidir.

RÜYADA BOĞAZDAN YILAN ÇIKMASI

Eğer yılan boğazınızdan çıktıktan sonra toprağa giriyorsa, rüyayı gören kişinin öleceği anlamına gelir.

RÜYADA AĞZA YILAN GİRMESİ

Rüyanızda ağzınıza bir yılan giriyorsa, daha bilgili bir kişi olacağınız anlamına gelir. Kurslara yazılabilir, yeni eğitim fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu rüyanın bir başka tabiri ise rüyayı gören kişi iç dünyasında yeni şeyler keşfedeceği olarak yorumlanır.

RÜYADA KOLDA YILAN GÖRMEK

Rüyasında, kolunda veya yakınında açık renkli, küçük bir yılan gören kişiler gerçek yaşamlarında para ve mal kazanacağını gösterir.

RÜYADA KULAĞINDAN YILAN ÇIKMASI

Rüyasında, kulağından veya göbeğinden yılanın çıktığını gören kimseler ailesinin bir ferdinin rüyayı gören kişiye içten içe bir kin, düşmanlık beslediğine işaret eder.

EVDE YILAN GÖRMEK

Yılanı evde gördüyseniz, evden bir kişinin size düşmanlık ve kötü davranacağını anlatır. Bu kişi sizden nefret etmese de istemeden de size zarar verebileceği durumlara girebileceğini anlatır.

Evde yılan görmenin bir diğer yorumu ise evin üyelerinden bir kişi ile tartışma yaşayabileceğidir. Rüyanızda gördüğünüz yılanı dışarıdan eve soktuysanız evinize aldığınız insanlara özen göstermelisiniz çünkü bu kişilerden zarar görebilirsiniz. Bir başka rüya olarak, evinizde birçok yılan varsa ve bu yılanlardan sizi korkutmuyorsa evinizde günah işlemeye meyilli insanlar bulunduğu anlamına gelir.

Yılanların evinize girip çıktığını ve size bir zarar vermediğini gördüyseniz eğer, akrabalarınız arasında bir düşmanınız olabilir. Eğer gördüğünüz rüyadaki mekan sizin eviniz değilse o zaman bu bahsettiğimiz bu düşmanlar aile veya akrabalar arasında bulunmaz.

RÜYADA YILANIN YATAKTA OLMASI

Rüyayı gören kişinin, yılanı kendi yatağı üstünde öldürdüğü durumda, bu rüyanın yorumu da rüya sahibinin öleceği olarak yorumlanır.

RÜYADA YILAN ETİ YEMEK

Rüyanızda yediğiniz yılanın eti çiğ ise, düşmanınıza galib gelip onun mallarına sahip olabilirsiniz. Fakat eğer rüyanızda yediğiniz yılanın eti pişmiş ise sizin hakkınız olan şeyi düşmanınızdan geri almanız durumu söz konusudur.