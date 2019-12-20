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Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri

İnsanlar kimi zaman rüyalarında oldukça ilginç olaylar görürler. Bu rüyaların anlamları çok farklı olabilir. Peki rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri rüyasında yüzük gören kişiler tarafından araştırılıyor. İşte rüyada yüzük görmenin anlamı...

20 Aralık 2019 Cuma 09:16
Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri

Rüyada yüzük görmek, genel anlamıyla iyi haberlere yorulur. Evlilik, bebek, ev ve ya araba satın almak gibi güzel gelişmelere haberdir. Evlenmemiş birisi için yüzük durumu iyi kimseyle evlenebileceği anlamına gelir. Rüyada birçok yüzük görmek yine maddi anlamda ferahlığa işarettir. Rüyada görülen yüzüğün dar  olması zorluğa, yüzüğün emanet alınması ise sürekli olmayan şeyleri ifade eder.

İslami Rüya Tabirlerine göre rüyada kendisine yüzük verilen kişi, iyi bir mertebeye ulaşır.  Savaşta ise kazanır, fakir ise para kazanır, zengin ise kazancı artar.

Rüyada Altın Yüzük Görmek

Rüyada altın yüzük görmek kadınlar için güzellik ve süs anlamına gelirken erkekler için önemsiz görülen kimse oldukları anlamına gelir.  Aynı  zamanda kadınlar için mal anlamına gelirken erkekler açısından endişe ve düşünceli bir halin göstergesidir. Yüzük görmek evlilik ve para kazanmak anlamlarına da gelir.

Rüyada Gümüş Yüzük Görmek

Rüyada gümüş yüzük görmek, kişinin muradına ereceğine işarettir. Aynı zamanda bir yerden para geleceği, müjdeli bir haber alınacağı, iş hayatında önemli yerlere gelineceği, msaddi rahatlama gibi anlamlarada gelir. Rüyada gümüş yüzük görmek de takmaj da aynı anlamlara gelir. Yüzüğün parlak olması açılacak güzel kapıların göstergesidir.

Rüyada Bakır Yüzük Görmek

Rüyayı gören kişinin yakınlarının desteğini alacağına işarettir. Sözünde durmayan insanların yardımı dokunacağına dair bir ikazdır. Rüyada bakır yüzük gören kişi kısaca çevresindeki insanlara dikkat etmelidir.

Rüyada Demir Yüzük Görmek

Demir yüzük gören kişi, büyük engeller atlattıktan sonra güzel günler göreceğini anlamalıdır.

Rüyada Yüzük Bulmak

Rüyasında yüzük bulan kişi daha önce sahip olmadığı şeylere sahip olur şeklinde yorumlanır. Evi, arabası, çocuğu olabileceği anlamına gelir.

Rüyada Akik Yüzük Görmek

Akik yüzük, dini anlamda güzel anlamlara sahiptir. Bereketli kazanç anlamına da gelir.

Rüyada Yüzük Taşı Görmek

Yüzük taşı, değerli taştan ise mevkii ve paraya, şan ve şöhrete, mal ve mülke delalettir. Yüzüğün taşı boncuk ise görev kaybı ya da yetkinin azalması gibi anlamlara gelir.

Yüzüğün taşının düşmesi ise kaybedilen mal anlamına gelir.

Rüyada yüzüğün kırılması, boşanma ayrılma gibi olumsuzluklar anlamına gelirken rüyada satılık yüzük görmek  ev veya arsa satın alınacağının ya da istenen büyük bir dileğin gerçekleşeceği anlamındadır.

Kalay yüzük görmek, zayıflığın sembolüyken elmas yüzük, kibirli bir kadınla yapılacak evliliğe yakut yüzük ise kalbi yumuşak olmayan bir kadınla olan aşk anlamlarına gelmektedir.

Son Güncelleme: 20.12.2019 09:16
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