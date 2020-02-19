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Rüyada zırh görmek ne demektir? Rüyada zırh görmenin tabiri ve anlamı

Rüya tabirleri birçok kişi için her zaman merak konusu olmuştur. İnsanlar rüyalarında gördükleri nesnelerin ne anlama geldiğini internette yoğun bir şekilde araştırırlar. Rüyasında zırh gören kişiler, rüyada zırh görmek ne demektir sorusunun yanıtını arıyor. İşte rüyada zırh görmenin tabiri ve anlamı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 20:50
Rüyada zırh görmek ne demektir? Rüyada zırh görmenin tabiri ve anlamı

Rüyada zırh görmek, rüya yorumcularına göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Genel itibariyle rüyada zırh görmek, bir kale olarak yorumlanır ve kişinin koruma altında olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada zırh görmek

Rüyada zırh görmek kişinin ticari bolluğa ulaşacağına, mal ve mülk sahibi olacağına delalet eder. Rüya sahibi, güçlü bir kişi ile sağlam bir dostluk kuracağına ve başka kişilere yardımda bulunacağı anlamı gelir.

Rüyada zırh yapan kişi görmek

Rüyada zırh yapan kişi görmek, kişinin işlerinin kolaylaşacağına ve niyet edilen işlerin kolaylaşacağa delalet eder. Zırh yapan kişi, bekar kişiler için evliliğe ve adaletli davranan bir devlet büyüğüne işaret eder.

Rüyada zırh giydiğini görmek

Rüyada zırh giydiğini görmek, kale olarak yorumlanmaktadır. Kişinin her zaman koruma altında olacağı ve zarar görmeyeceği anlamına gelmektedir.

 

Son Güncelleme: 19.02.2020 20:50
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