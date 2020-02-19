Rüyada zırh görmek ne demektir? Rüyada zırh görmenin tabiri ve anlamı

Rüyada zırh görmek, rüya yorumcularına göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Genel itibariyle rüyada zırh görmek, bir kale olarak yorumlanır ve kişinin koruma altında olduğu anlamına gelmektedir.
Rüyada zırh görmek
Rüyada zırh görmek kişinin ticari bolluğa ulaşacağına, mal ve mülk sahibi olacağına delalet eder. Rüya sahibi, güçlü bir kişi ile sağlam bir dostluk kuracağına ve başka kişilere yardımda bulunacağı anlamı gelir.
Rüyada zırh yapan kişi görmek
Rüyada zırh giydiğini görmek
Rüyada zırh giydiğini görmek, kale olarak yorumlanmaktadır. Kişinin her zaman koruma altında olacağı ve zarar görmeyeceği anlamına gelmektedir.
Son Güncelleme: 19.02.2020 20:50