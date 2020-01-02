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Saç boyasını elden ve yüzden kolay çıkarma yöntemleri

Saç boyarken dikkatsiz davranıp cildinize bulaştırma ihtimaliniz çok yüksektir. Saç boyasını elden ve yüzden kolayca çıkarama yöntemlerini sizler için derledik.

02 Ocak 2020 Perşembe 18:34
Saç boyasını elden ve yüzden kolay çıkarma yöntemleri

Dikkat etmeden ve önceden tedbir almamış bir şekilde saç boyma işlemi gerçekleştirdiyseniz, alnınıza, boynunuza ve ellerinize bunun ile beraber yüzünüze saç boyası bulaşması muhtemeldir. Yeni çıkan teknolojiler ile beraber saç boyaları güçlü bir şekilde imal edildiğinden cilde bulaşmış olduğunda da büyük zorluklar yaratabilmektedir. Saç boyasını cildinizden kolay bir şekilde çıkarmanın belli başlı yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler ise;

Vazelin ile Saç Boyasını Cillten Çıkarmak;

Petrol jölesi adı ile anılan vazelini teninizde saç boyasının bulaşabilme ihtimalinin olduğu yerlere parmak ucu ile sürdüğünüz takdirde saç boyasının bulaşma ihtimaline karşı önlem almış olursunuz. Ayrıca eldiven kullanmaya özen gösterin. Teninize bulaşmış olan saç boyasını vazelin ile çıkarmak için de boyalı olan cildinizi biraz ovalamanız gerekli. Boya daha kurumadıysa vazelin boyayı çok rahat bir şekilde çıkmasına neden olacaktır.

Diş Macunu ile Saç Boyası Cilleten Çıkarmak;

Diş macunu sadece dişlerin temizliği için değil sehba üzerinde bulunan çizikleri ve dahası gözlüklerin üzerinde bulunan kılcal çizikleride giderme potansiyeline de sahiptir. Bu işlem ile beraber jel olmayan diş macunu kullanmanızda yarar var. Teninizin hassasiyetine göre yumuşak bir fırçası ya da makyaj temizleme pedi vasıtası ile saç boyasının bulaşmış olduğu kısımlara dairesel hareketlerle ovalamanız gerekir. 5 ila 10 dakika suda tutuğunuz taktirde boyanın cildinizden gittiğini farkedeceksiniz.

Bebek Yağı veya Zeytinyağı ile Saç Boyasını Ciltten Çıkarmak;

Saç boyasını teninizden çıkarmak için izleyeceğiniz başka bir güvenli yol ise bebek yağı veya zeytinyağı kullanmakdır. Bu yöntem kuru bir cilde sahipseniz teninizi besleyecektik. Tek kötü  tarafı ise vazelin yönteminde olduğu gibi uzun süre beklemenize neden olacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ufak bir pamuk parçasını aldığınız taktirde bu parçayı biraz olsun ıslatın. Yağlı pamuk ile saç boyanın bulaşmış olduğu yeri ovalayın. 8 saat kadar beklemeniz gerekecektir. Uyumadan önce bone ya da eldiven taktığınızdan emin olun.

Aseton ile Saç Boyasını Ciltten Çıkarmak;

Bu yöntem biraz tehlike içeriyor. Oje çıkarıcı olan aseton ların uzun bir zaman cilt ile temas etmesi durumunda tahrişe sebeb olabiliyor. Bu sebeb ile ilk rahatsızlandığını hissettiğiniz anda işlemi sonlandırım su ile aseton bulunan bölgeyi durulayın.

 Makyaj temizleme pamuğunu asetona bandırın. Bu pamuk ile beraber cildinizdeki saç boyası olan bölümleri ovalayın.

Önemli; Cildinizi kesinlikle 1 dakikadan fazla olacak şekilde aseton ile temas ettirmeyin. Çoğu cilt tipinde ise 30 saniye ya da daha kısa bir sürede temas etmesi gerekir. Bunun ile beraber göz ile temas etmesine izin vermeyin.

Sıvı Bulaşık Detarjanı ve Karbonat ile Saç Boyasını Ciltten Çıkarmak;

pH değerinin 9 olduğunu bildiğimiz karbonatın peeling yapma gibi birçok becerisi vardır. Bulaşık detarjanı da boyanın çözülmesinde büyük bir etken olabilmektedir. Saç boyasının bulaşmış olduğu bölgeye 2 temizlik ürünün karışımını uygulayarak rahatlıkla bu sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Bu yöntem için biraz sıvı bulaşık deterjanı ile karbonatın karıştırıp macun kıvamına gelmesini sağlayın. Pamuk ile beraber bu macunu saç boyasının dökülmüş olduğu yere dairesel hareketler yaparak rahatlıkla ovalayabilirsiniz.

Alkol ile Saç Boyasını Cilten Çıkarmak;

Alkolün güçlü bir boya sökücüsü olduğunu biliyoruz. Teninizde bulunan saç boyasını alkol yardımı ile geçirebilirsiniz. Bir pamuk parçasını alkol ile ıslatın ve boya değen teninizi silin. Boya lekesininden kurtulduktan sonra o bölgeyi ılık su ve sabun ile temizleyebilirsiniz.

Makyaj Temizleme Ürünleri ile Saç Boyasını Ciltten Çıkarmak;

Makyaj sökücü olarak nitendirilen ürünler bulunmaktadır. Teninize bulaşmış olan saç boyalarını çıkarmak için kullanılan ürünleri makyaj yemizleme pamuğu ile vücudunuza 5 dakika kadar uygulayıp ayırdıktan sonra su ile durulayabilirsiniz.

Sabır;

En güvenli ve en sağlıksız yöntemdir. Tahmini olarak saç boyası cildinizde en çok 1 hafta kalır. Cildinizi yıkama sıklığınıza göre de belki bir kaç gün içinde leke çıkabilir. Saç boyasının lekesinin buluştuğu yer çok görülen bir yerde değilse sabırla çıkmasını beklemeniz sizin için daha mantıklı ve sağlıklı olacaktır.

Son Güncelleme: 02.01.2020 18:34
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