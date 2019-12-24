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Sağanak yağış nedeniyle Adana'nın ilçelerinde eğitime ara verildi

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada merkeze bağlı Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

24 Aralık 2019 Salı 23:29
Sağanak yağış nedeniyle Adana'nın ilçelerinde eğitime ara verildi

Adana’da 3 gündür devam eden sağanak yağış ve fırtına nedeniyle merkeze bağlı bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Etkisini artırarak devam eden yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken Adana Valiliği bir açıklama yaparak merkeze bağlı  Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda 1 gün süreyle eğitime era verildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağmur ve fırtına ile ilgili yapılan uyarıların ardından vatandaşların tedbirli olmaları istenirken 4 ilçede 24 Aralık Salı günü (bugün) eğitime bir gün ara verildiği kaydedilirken kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri oluştu ve bazı noktalarda ise trafik kazalar meydana geldi. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisinden dolayı okul binasına giremediler.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:29
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