Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?

Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük sektörlerden bir tanesi sağlık sektörüdür. Kamu himayesi ve özel sektör girişimleriyle sağlık sektörü dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Dünyada sağlık alanında büyük hizmetler sağlayan ülkemizde yetişen kaliteli personeller bulunuyor.

Çeşitli kadro ve pozisyonlarda görev alan sağlık çalışanları içerisinde doktor, hekim, cerrah, hemşire, memur ve sağlık teknikeri bulunuyor. Bu meslek grupları içerisinde ‘’sağlık teknikeri’’ olarak istihdam edilen personeller de merak konusu oldu.

Sağlık teknikeri nedir?

Sağlık teknikeri ile teknisyeni aynı meslek değildir. Sağlık teknikerleri 2 yıllık meslek yüksekokulundan mezun olan personeldir. Hastaneler, aile hekimlikleri, sağlık ocakları, poliklinikler, acil servisler, Sağlık Bakanlığı veya özel sektörde çalışabilen sağlık teknikerleri, temek sağlık bilgisine sahiptir ve idari işlemleri yapabilecek yetkinliktedir. Bir alanda uzmanlaşabilir ve hekimlere yardımcı olabilirler.

Sağlık teknikeri ne iş yapar ve görevleri nelerdir?

Sağlık teknikeri nasıl olmalıdır?

Sağlık teknikeri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Kamu personeli olarak çalışabilen sağlık teknikerleri özel sektörde de istihdam edilebiliyor. Sağlık teknikeri hastaların yürümesine, hareket etmesine yardımcı olurlar ve gereksinimlerini karşılayabilirler. Hastaların sorunlarıyla ilgilenir, sağlık durumlarını takip eder ve doktorlara bildirir.

Sağlık teknikerleri çalıştıkları kurumda birçok görev ve sorumluluk üstlenmektedir. İnsanlarla ilgilenir, iletişim kurar, personel ile hasta arasında köprü kurarlar. Hızlı karar alabilen, kararı anında uygulayabilen, soğukkanlı kişiler için uygun bir meslek olan sağlık teknikerliğinde sorunlarla ilgilenilmesi gerekmektedir.

Nasıl sağlık teknikeri olunur?

Sağlık sektöründe işsizlik seviyesi oldukça azdır. Her geçen gün büyüme gerçekleştiren sektörde devlet ve özel sektör kurumları sık sık personel alımları yapmaktadır. Bu bağlamda birçok kişi nasıl sağlık teknikeri olabileceğini merak ediyor. Adayların en az 2 yıllık eğitim vermekte olan meslek yüksek okullarından başarıyla mezun olması gerekiyor. Sağlık teknikeri olarak görev yapabilmek için;

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Sağlık teknikerleri ne kadar maaş alır?

Kamu kurumlarında görev yapan sağlık teknikerleri nöbet yoğunluğuna, derece ve kıdeme, AGİ ve aldığı yardımlarla 4-5 bin TL arası maaş alırlar. Özel sektör çalışanları ise 3-4 bin TL maaş almaktadır.