Sahurda ezan bitene kadar yenilip içilir mi? Ezan okunurken bişey yemek yada içmek orucu bozar mı?

İmsak vakti ezanla değil, tan yerinin ağarmasıyla başlamaktadır. Bu nedenle ezan okunsun veya okunmasın imsak vaktinin başlamasıyla yeme içmeye son verilmesi gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması ezanla oruca başlamayı zorunlu kılmamakla birlikte ezanın geç okunması durumunda imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içilmesi de mübah olmamaktadır.

Oruç vakti sabah namazının vakti imsak başlamaktadır. Hanefi mezhebindeyse, sabah namazının geç kılınması faziletli kabul edildiğinden, ezanı imsak vaktinden daha sonra okuyup namaza başlanmaktadır.

İmsak vakti girmesine karşın ezan okunurken yiyip içebilirim zannıyla ezan okunurken yiyip içen kişi bir gün kaza orucu tutmak zorundadır.

İmsak vakti zamanda gece sona erdiğinde yatsı namazının çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği vakittir. Ramazan ayındaysa sabah ezanı, imsak vaktinin başlayıp okunmaktadır.

Hangi şeyler orucu bozarak kazayı gerektirir?

Oruç kefareti ne demektir?

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru mazerete dayalı bozulan orucun yalnızca kaza edilmesi gerekmektedir. Öte yandan kasıt olmadan yeme-içme; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenip içilmesi mutat olmayan ve insan tabiatının uygun görmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozacağından kazayı gerektirir.

Oruç kefareti, Ramazan orucunun mazeretsiz olup bozulması nedeniyle ceza olup Ramazan ayının dışında peş peşe iki kameri ay veya altmış gün oruç tutmak demektir. Meşru mazeret olmadan yeme, içme, cinsel ilişkiye girmek veya bu anlama gelebilecek fiillerin herhangi birini yapan kişinin orucu bozulur ve bozulan kişinin orucunu kaza etmesi gerekmektedir.

Mesleği gereği sürekli yolculuk yapan kişi nasıl oruç tutar?

Mazeret devam ettiği müddetçe ruhsat devam edecektir. Dolayısıyla yolculuk ve hastalık gibi mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan kişiler, mazeretleri devam ettiği müddetçe oruç tutamayabilirler. Sürekli mazereti olan bireyler, mazeretleri ortadan kalktığında zamanında tutamadıkları orucu kaza ederler.

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