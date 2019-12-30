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Sakatlık nedeniyle malulen erken emekli olma şartları

İşçiler sakatlık gibi durumlarda malulen erken emekli olma hakkında sahiptir. Sakatlık nedeniyle malulen erken emekli olacak kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:10
Sakatlık nedeniyle malulen erken emekli olma şartları

İşçiler çalışmaları sırasında telafisi olmayacak bir kaza geçirmeleri halinde malulen emekli olabiliyor. Sakatlıklarından dolayı emekli olan kişiler sigorta türüne ve ödenen prim gününe göre emekli maaşı almaktadır.

Sakatlık Sonrası Malulen Emeklilik

4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı olan kişiler telafisi olmayan bir iş kazası yaşamaları halinde malulen emekli olma hakkına sahiptir. Sakatlık sonrası malulen emekli olan kişiler, sigorta başlangıcı tarihine, çalışma sürelerine ve prim ödemelerine göre emekli maaşı almaktadır.

Sakatlıktan Dolayı Malulen Emeklilik Şartları

- Sakatlık sonrası malulen emekli sayılacak 4A, 4B ve 4C’ye bağlı kişilerin en az 10 sene boyunca çalışmış olması gerekmektedir.

- 10 senelik sigorta süresinde, minimum 1800 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.

- SGK tarafından yönlendirilen hastane tarafından en az %60 oranında iş göremezlik raporunun olması gerekir.

- 4A’ya bağlı olan kişiler kazanın ardından işten ayrılmalı ve erken emeklilik için başvuru yapmalıdır.

- 4B ‘ye bağlı olan kişilerin geçmişe yönelik prim borçlarının olmaması gerekir.

- 4C kapsamında çalışıp iş kazası geçiren kişilerin erken emekli olabilmek için işten ayrılması gerekir.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Belgeler

- Sakatlığın ardından işten çıkan kişilerin, işten ayrılma tarihinden itibaren 10 gün geçerli işten çıkma belgesi,

- Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı,

- Tahsis talep beyan taahhütnamesinin aslı,

- Sağlık kurulunca yapılan sağlık taramasının raporu.

4C kapsamında olan kişilerden bazı ek belgeler de istenmektedir. Bu belgeler şunlardır:

- Sevk onayı belgesi

- Hastalık oranının yazdığı onaylı sağlık kurulu raporu.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Sakatlığın ardından malulen emekli olmak isteyen kişilerin bağlı olunan ikamet adresindeki Sosyal Güvenlik Kurum şubesine başvuru yapması gerekir. SGK tarafından verilen erken emeklilik formunun doldurulmasının ardından, başvuru için gereken diğer belgelerin verilmesi gerekir.

Daha sonra SGK tarafından başvurun alınması ve kurumun yönlendirdiği hastaneye muayene olunması gerekir.

SGK malulen emekli olmak isteyen kişileri Eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerine yönlendirmektedir.

Başvurusunu yapan kişiler malulen emeklilik sorgulaması e-devlet sistemi üzerinden yapabilir. Malulen emeklilik sorgulaması https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip adresinden yapılmaktadır.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Hastalıklar

- Parkinson hastalığı

- Serebral Palsi hasatlığı

- Kanser türleri

- Retina kanaması

- Görme sorunları

- Uzuv kayıpları

- Epilepsi

- Sinir sistemi rahatsızlıkları

-  İleri derece şeker ve tansiyon hastalıkları

- Kalıtsal bozukluklardan oluşan hastalıklar

- Stres ve obsesif bozukluklardan oluşan hastalıklar

- Organ yetmezliği

- Anemi

- AIDS

Malulen Emekli Olan Kişilere Ne Kadar Maaş Verilmektedir?

SSK’lı olup da malulen emekli kişilerin alacağı maaş 800 TL ile 1000 TL arasındadır. Bağ-Kur’a bağlı olarak malulen emekli olan kişilerin maaşları 600 TL ile 800 TL arasındadır. 4C’ye bağlı kişilerin alacağı malulen emekli maaşları ise 1946 TL ile 2100 TL arasındadır.

Malulen emeklilik maaş hesaplamasında 9000 gün prim sayısı esas alınmaktadır. Prim süresi 9000’den az olan kişilerin primleri 9000’e tamamlanmaktadır. 9000 günden fazla primi olan kişiler için primleri esasında hesaplama yapılmaktadır.

Son Güncelleme: 30.12.2019 17:10
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