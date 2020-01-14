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Samsun'da battaniyeye sarılı kol ve bacakları olmayan ceset bulundu

Samsun’da battaniyeye sarılı kol ve bacakları olmayan ceset bulundu. Cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

14 Ocak 2020 Salı 13:28
Samsun'da battaniyeye sarılı kol ve bacakları olmayan ceset bulundu

Samsun’da çöp toplama kamyonunun içerisinde battaniyeye sarılmış, kol ve bacakları kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı olan Reşadiye Mahallesi, Ilgaz Sokak’ta, akşam saatlerinde belediye temizlik görevlileri çöp poşetinde kanlar içinde bir ceset olduğunu fark etti.

Belediye görevlileri hemen polise haber verdi ve ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, cesedin kol ve bacaklarının olmadığı tespit edildi. Ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin kimlik tespiti için çalışmalar devam ederken, Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, bölgedeki tüm iş yeri ve binalara ait güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:28
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