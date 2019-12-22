Samsun'da Okul Müdürü borç meselesi yüzünden canından oluyordu

Samsun'da, bir ilkokulda okul müdürlüğü yapan 40 yaşındaki Ümmet Öngör, eşinin eski otağı tarafından vuruldu.

Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre Ümmet Öngör ile eşinin bir dönem iş yaptığıo fakat daha sonra ayrıldığı eski ortağı A.Ş. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladılar. A.Ş. ve Öngör2ün aralarındaki tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce A.Ş. yanında taşıdığı silahı çıkarı ateş etmeye başladı.

Kanından vurularak ağır yaralanan Öngör, kanlar içerisinde yere yığırken A.Ş. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevrede buluanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ümmet Öngör'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öngör hemen amiyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ise olaydan hemen sonra kaçan A.Ş.'yi arama çalışmaları başlattı. Belirlenen adreste suç aleti tabanca ile kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınanarak sorgulanması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.