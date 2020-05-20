Sanal müze uygulamasına alınan Göbeklitepe'ye rekor ziyaret!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldükten sonra alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'tan itibaren altyapısı hazırlanan ve 25 Mart'da hizmete sunulan sanal müze web sayfası meraklıları tarafından büyük beğeni kazandı. "www.sanalmuze.gov.tr" ismiyle hizmete sunulan sitede Mmze ve ören yerlerinin üç boyutlu gerçek modelleri internet üzerinden, etkileşimli olarak gezildi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması sağlandı.
Göbeklitepe Örenyeri'ni sırasıyla takip eden diğer müzelerde ise; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmalarını yürüttüğü Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 941 bin 516 kez gezildi. Efes Müzesi ise 665 bin 345 kez, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nde finale kalan Troya Müzesi ise 536 bin 130 kez gezildi.