Sanal müze uygulamasına alınan Göbeklitepe'ye rekor ziyaret!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldükten sonra alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'tan itibaren altyapısı hazırlanan ve 25 Mart'da hizmete sunulan sanal müze web sayfası meraklıları tarafından büyük beğeni kazandı. "www.sanalmuze.gov.tr" ismiyle hizmete sunulan sitede Mmze ve ören yerlerinin üç boyutlu gerçek modelleri internet üzerinden, etkileşimli olarak gezildi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması sağlandı.

Turizm sektörüne önemli katkılar veren kültür sanat alanlarından milyonlarca nadide esere ev sahipliği yapan müzeler, Kovid-19 salgını döneminde başlayan sanal müze uygulaması kapsamına alınırken bunlardan biride Güneydoğu Anadolu'da bulunan ve tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan tarihi mekanlardanÖrenyeri'ydi. Yerli ve yabancı turist tarafından oldukça fazla ilgi gören ve tarihin sıfır nıktası olarak adlandırılan Göbeklitepe Örenyeri, sanal müzede rekorçi sayısına ulaştı. Göbeklitepe, 6 milyon kez ziyaret edilen 16 müze arasında en çok ilgiyi çeken yer oldu ve bu güne kadar 1 milyon 673 bin kişi tarafından ziyaret edildi.



Göbeklitepe Örenyeri'ni sırasıyla takip eden diğer müzelerde ise; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmalarını yürüttüğü Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 941 bin 516 kez gezildi. Efes Müzesi ise 665 bin 345 kez, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nde finale kalan Troya Müzesi ise 536 bin 130 kez gezildi.

