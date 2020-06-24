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Şarkıcı Alişan ölümden döndü!

Sanatçı Alişan İstanbul'dan İzmir'e yolculuk yaptığı kendi özel aracı ile Akhisar yakınlarında trafik kazası geçirdi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 17:48
Şarkıcı Alişan ölümden döndü!
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Şarkıcı Alişan tatil için İstanbul'dan İzmir'e kendi özel aracı ile yolculuk yaptığı esnada Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

İçerisinde eşi Buse Varol, oğlu Burak ve bakıcısının olduğu otomobil arka aksının kırılması sonucu yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle araçtaki ler yara almadan kurtulurken kontrol amaçlı Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldılar.


Kaza ile İlgili açıklama yapan Alişan, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracının bariyerlere çarparak devrildiğini anlattı ve büyük şok yaşadıklarını ölümden döndüklerini söyledi.

ARACIN ARKA AKSI KOPTU

Sanatçı Alişan hayatında ilk kez kaza yaptığını ve verilmiş sadakalarını olduğunu sözlerine ekledi. Kaza sonrasında ise aracın arka aksının koptuğunu gördüğünü ve bunun karşısında şok yaşadıklarını sözlerine ekledi.

 


Son Güncelleme: 24.06.2020 17:48
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