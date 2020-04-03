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Şaşırtan olay! Corona ve Covid isim oldu!

Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere Corona ve Covid ismi verildi. Anne baba ise bu isimlerin onlara salgının zor günlerini hatırlatacağını söyledi.

03 Nisan 2020 Cuma 13:27
Şaşırtan olay! Corona ve Covid isim oldu!

Çin'de doğan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında ülkeler felaketi yaşarker ve birçok yerde olduğu gibi ülke çapında karantinalar sürerken yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'dan şaşırtan bir haber geldi.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde yaşayan bir çift yeni doğan ikizlerine salgının zor günlerini hatırlatması için hastalığın adını koydu.

Genç çift ikizlerden erkek olana 'Covid' kız olana ise 'Corona' adını verdi.

Yerel basına konuşan 27 yaşındaki anne Preeti Verma, "Dünya salgın nedeniyle çok zor bir zamandan geçiyor. Hastane çalışanları onlara bu şekilde sesleniyordu. Yaşadığımız zorlukları bize hatırlatması için çocuklarımızın adını bu şekilde koymaya karar verdik" dedi.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKorona VirüsKovid
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