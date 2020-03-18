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Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020 | Büyük ikramiye..MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekilişi bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1306. kez gerçekleştirildi. Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 194 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama

18 Mart 2020 Çarşamba 22:50
Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020 | Büyük ikramiye..MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küre içerisinden belirlenen 6 şanslı rakamı aynı kolon içerisinde bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 defa gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 MART 2020: 14 - 21 - 27 - 29 - 39 - 47  

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi ile birlikte sonuçlar da belirlendi. 14 - 21 - 27 - 29 - 39 - 47  bu haftaki Sayısal Loto sonuçları olarak belirlendi. Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba günleri saat 21.45'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki sonuçlara göre, bu akşam 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti

DİĞER İKRAMİYE BİLGİLERİ İSE ;

SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

Son Güncelleme: 18.03.2020 22:56
Anahtar Kelimeler:
Sayısal Loto
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