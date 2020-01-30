Schengen vizesi nasıl alınır? 2020 Schengen vizesi süreye göre fiyatları

Son yılların en popüler bölgelerinden olan Schengen vizesinin 2020 yılında ücreti artacak. 2020 yılının Şubat ayının ilk Pazartesi gününden itibaren yasa yürürlüğe girmiş olacak. Meşhur Schengen vizesinin 2020 yılı ücretlendirmesi ise merak ediliyor. 2020 yılı Schengen vizesi ücreti şu şekildedir:

Konsolosluk harcı: 60 Euro

Başvuru merkezi ücreti: 35 Euro

Koordinasyon bedeli: 26 Euro

Hizmet ve servis bedeli: 10 Euro

VIP hizmet bedeli: 75 Euro

Bunun yanı sıra bazı ülkeler Schengen vizesi için 6 yaşından küçük çocuklar için vize istemezken, bazı ülkeler isteyebiliyor.

2020’de vize başvurularında başka neler değişecek?

2020 yılıyla birlikte vize işlemlerinde bazı değişikler olacağı açıklanmıştı. Bu değişikliklerden bazıları şu şekilde;

Vize ücretleri arttırılacak.

Başvuru işlemlerinde uzatılmış başvuru dönemi başlayacak.

Birçok ülke e-başvuru sistemine geçecek.

Schengen üyesi bütün ülkelerin temsilcileri 2 Şubat’tan itibaren bütün üçüncü sınıf ülkelerde olacak.

Olumlu vize geçmişine sahip kişilere daha uzun vize hakları tanınacak.

2020’de Schengen vizesi ücretleri ne kadar artacak?

Geçtiğimiz yıl Schengen vizesine 60 Euro ödeyenler, 2020 yılında 85 Euro vize ücreti ödeyecek. 2019 yılında 35 Euro ödeyen kişiler ise 2020 yılında 40 Euro vize ücreti ödeyecek.

Ayrıca uygulanan zamlar çocuklar ve diğer avantaj sahibi kişiler içinde geçerli olacak.

2020 Schengen vizesi geçerlilik süreleri

Schengen bölgesine çoklu giriş sistemi sayesinden vize süreniz boyunca giriş çıkış yapabilirsiniz. İzin verilen kalış süresi bittiğinde son geçerlilik tarihi dolmamış olsa dahi tekrar vize yenilemesi yapmanız gerekmektedir.

Tekli kalış vizeleri kısa süre kalacak olan kişilere verilirken, bu kişilerin kalış süreleri 5-7 gündür.