Sefir ne demektir? Sefir kelimesinin TDK anlamı

Star TV ekranlarında Sefirin Kızı isimli bir dizinin yayınlanmaya başlaması ile beraber vatandaşlar Sefir kelimesinin anlamını intenet üzerinde araştırmaya başladılar. Bu yazımızda Sefir kelimesinin Türk Dil Kurumu üzerindeki anlamını siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız.

Sefir kelimesi dilimize Arapça’dan yerleşmiştir. Bu kelime günlük yaşamda çok sık bir şekilde kullanılmadığı için pek çok vatandaş tarafından anlamı bilinmemektedir.

Sefir Kelimesinin Anlamı

Sefir kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinde “Elçi” anlamına sahip olarak görülmektedir. Elçi de bilindiği üzere bir bilgiyi ya da mesajı belirli kişiler ya da kurumlar arasında taşıyan kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıdaki kısımda “Sefir” kelimesinin Memduh Şevket Esendal tarafından cümle içerisinde kullanılmış bir öneği yer almaktadır.

“Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar.”