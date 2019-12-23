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Sefir ne demektir? Sefir kelimesinin TDK anlamı

Star TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi ardından izleyiciler Sefir kelimesinin anlamını araştırmaya başladılar. Peki Sefir ne demektir? İşte Sefir kelimesinin anlamı ve kelime hakkındaki detaylar…

23 Aralık 2019 Pazartesi 19:39
Sefir ne demektir? Sefir kelimesinin TDK anlamı

Star TV ekranlarında Sefirin Kızı isimli bir dizinin yayınlanmaya başlaması ile beraber vatandaşlar Sefir kelimesinin anlamını intenet üzerinde araştırmaya başladılar. Bu yazımızda Sefir kelimesinin Türk Dil Kurumu üzerindeki anlamını siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız.

Sefir kelimesi dilimize Arapça’dan yerleşmiştir. Bu kelime günlük yaşamda çok sık bir şekilde kullanılmadığı için pek çok vatandaş tarafından anlamı bilinmemektedir.

Sefir Kelimesinin Anlamı

Sefir kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinde “Elçi” anlamına sahip olarak görülmektedir. Elçi de bilindiği üzere bir bilgiyi ya da mesajı belirli kişiler ya da kurumlar arasında taşıyan kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıdaki kısımda “Sefir” kelimesinin Memduh Şevket Esendal tarafından cümle içerisinde kullanılmış bir öneği yer almaktadır.

“Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar.”

Son Güncelleme: 23.12.2019 19:39
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