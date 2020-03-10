betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100966
ALTIN
327.076
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9506
EURO
6.9752

Şehir içi ve şehir dışı konvoy, trafikte araç takip mesafesi nedir, kaç metredir?

İnsanların can sağlığını korumak için birçok trafik kuralı bulunmaktadır bunlardan birisi de araç takip mesafesidir. Peki şehir içi ve şehir dışı konvoyda ve trafikte araç takip mesafesi nedir, kaç metredir? İşte detaylar..

10 Mart 2020 Salı 19:42
Şehir içi ve şehir dışı konvoy, trafikte araç takip mesafesi nedir, kaç metredir?

Araç takip mesafesi, birbiri ardına giden iki aracın arasında bulunması gereken zorunlu mesafedir. Trafikte oluşabilecek kazaların önlenmesi adına takip mesafesini korumak oldukça önem taşımaktadır. Ani fren gibi durumlarda takip mesafesinin korunuyor olması kazaları önlemektedir.

Araç Takip Mesafesi Kaçtır?

Araç takip mesafesi belli bir kurala bağlanmıştır. Bu kurala göre arkada bulunan araba önünde bulunan araba ile arasındaki mesafeyi hızının yarısı şeklinde tutmalıdır. Yani 80 km hızla giden bir araç önündeki araba ile arasında 40 m mesafe bırakmalıdır.

Hıza göre uyulması gereken takip mesafesi aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

HIZ         TAKİP MESAFESİ

50 km/saat         25 metre

60 km/saat         30 metre

70 km/saat         35 metre

80 km/saat         40 metre

90 km/saat         45 metre

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda ise bu takip mesafesinin en az 50 m olması zorunludur.

Araç Takip Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Araç takip mesafesi zamanla göz kararı hesaplanabilse de birçok yöntemle de ayarlanabilmektedir. Birisi 88-89 yöntemidir. Bu yönteme göre 88-89 dedikten sonra öndeki aracın bulunduğu noktadan geçiyorsanız uygun takip mesafesini koruyorsunuz demektir. Bir diğer yöntem ise kenar taşlarıyla belirlenen yöntemdir. Buna göre önünüzde bulunan araç ile aranızdaki mesafe yanda bulunan kenar taşlarından iki tanesi kadar ise 50 m mesafe bırakmışsınızdır ve takip mesafesine uygundur. Yine takip mesafesi birçok etken göz önünde bulundurularak bırakılmaktadır. Öneğin yağmurlu sisli havalarda takip mesafesini biraz daha fazla bırakmak daha iyi bir fikirdir.

Araç Takip Mesafesine Uymama Cezası var mı?

 Trafiği aksatmaya neden olacak her hareket gibi takip mesafesinin korunmaması da cezası olan bir durumdur. Takip mesafesinin yeterli tutulmadığı durumda araç sürücülerine 132 TL para cezası yazılmaktadır. Bunun yanı sıra sürücüye 20 ceza puanı ehliyetine işlenir. Verilen cezanın erken ödenmesi durumunda ise ceza 132 TL iken 99 TL şeklinde ödenir.  Trafikte can sağlığının ve mal güvenliğinin korumanın yanı sıra ceza da almamak için takip mesafesi kuralına uygun şekilde araç kullanılmalıdır.

Son Güncelleme: 10.03.2020 19:42
Anahtar Kelimeler:
Araç Takip Mesafesi Nasıl AyarlanırAraç Takip Mesafesi Kaç MetredirAraç Takip Mesafesi KaçtırAraç Takip Mesafesi Ne OlmalıAraç Takip Mesafesi Ne KadardırAraç Takip MesafeleriTrafikte Araç Takip Mesafesi Kaç Metredir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Belediyesi KPSS Şartsız 72 personel alımı yapacak! KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?
İzmir Belediyesi KPSS Şartsız 72 personel alımı yapacak! KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?
2020 kasksız motora binmenin cezası, kask takmamanın ceza puanı, kasksızlık cezası kaç tl'dir?
2020 kasksız motora binmenin cezası, kask takmamanın ceza puanı, kasksızlık cezası kaç tl'dir?
Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır? MTV gecikme faizi nedir?
Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır? MTV gecikme faizi nedir?
Diyanet açıkladı! İşte 2020 yılı için fitre bedeli
Diyanet açıkladı! İşte 2020 yılı için fitre bedeli
Taksimetre açmama, bulundurmama ve bozuk olarak kullanmanın cezası nedir, kaç paradır?
Taksimetre açmama, bulundurmama ve bozuk olarak kullanmanın cezası nedir, kaç paradır?
Trafikte, seyir halindeyken, araç / araba kullanırken cep telefonu ile görüşmenin, konuşmanın cezası nedir, ne kadardır?
Trafikte, seyir halindeyken, araç / araba kullanırken cep telefonu ile görüşmenin, konuşmanın cezası nedir, ne kadardır?

Popüler Haberler

Öğretmen dizisi Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Bensu Uğur hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Gör hakkında bilgiler
İstanbul'da 12 Mart 2020 okullar tatil edildi mi?
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre sizi neler bekliyor?
WhatsApp eski numara yedeği yeni numaraya nasıl taşınır?
Corona virüsü İstanbul'da rastlandı mı, var mı? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayette katil kim belli oldu mu? Zehra Topdağ'ı kim öldürdü?
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmanın yolları
Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu? 3. sezonla final yapacak
Çukur Timsah Celil neden öldü? Çukur dizisinde Timsah Celil neden ayrıldı?
Acunn com sitesi 502 Bad Gateway hatası nedir, neden girilemiyor?
Zümrüdüanka Nisa kimdir? Itır Esen hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Arızi kazanç nedir? Arızi kazançlar nelerdir? Vergiye tabi olan arızi kazançlar
Kıvanç Tatlıtuğ ve Merih Demiral Mavi reklamından ne kadar kazandı?
Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?
Fox Tv Sen Kapımı Çal dizisinin başrol oyuncuları kimler olacak? Hande Erçel ve Kerem Bursin iddiaları güçlü!
Öğretmen Dizisi Mevsim kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler
Baraj dizisi ne zaman başlıyor? Fox TV Baraj dizisi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.