Şehir içi ve şehir dışı konvoy, trafikte araç takip mesafesi nedir, kaç metredir?

Araç takip mesafesi, birbiri ardına giden iki aracın arasında bulunması gereken zorunlu mesafedir. Trafikte oluşabilecek kazaların önlenmesi adına takip mesafesini korumak oldukça önem taşımaktadır. Ani fren gibi durumlarda takip mesafesinin korunuyor olması kazaları önlemektedir.

Araç Takip Mesafesi Kaçtır?

Araç takip mesafesi belli bir kurala bağlanmıştır. Bu kurala göre arkada bulunan araba önünde bulunan araba ile arasındaki mesafeyi hızının yarısı şeklinde tutmalıdır. Yani 80 km hızla giden bir araç önündeki araba ile arasında 40 m mesafe bırakmalıdır.

Hıza göre uyulması gereken takip mesafesi aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

HIZ TAKİP MESAFESİ

50 km/saat 25 metre

60 km/saat 30 metre

70 km/saat 35 metre

80 km/saat 40 metre

90 km/saat 45 metre

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda ise bu takip mesafesinin en az 50 m olması zorunludur.

Araç Takip Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Araç takip mesafesi zamanla göz kararı hesaplanabilse de birçok yöntemle de ayarlanabilmektedir. Birisi 88-89 yöntemidir. Bu yönteme göre 88-89 dedikten sonra öndeki aracın bulunduğu noktadan geçiyorsanız uygun takip mesafesini koruyorsunuz demektir. Bir diğer yöntem ise kenar taşlarıyla belirlenen yöntemdir. Buna göre önünüzde bulunan araç ile aranızdaki mesafe yanda bulunan kenar taşlarından iki tanesi kadar ise 50 m mesafe bırakmışsınızdır ve takip mesafesine uygundur. Yine takip mesafesi birçok etken göz önünde bulundurularak bırakılmaktadır. Öneğin yağmurlu sisli havalarda takip mesafesini biraz daha fazla bırakmak daha iyi bir fikirdir.

Araç Takip Mesafesine Uymama Cezası var mı?

Trafiği aksatmaya neden olacak her hareket gibi takip mesafesinin korunmaması da cezası olan bir durumdur. Takip mesafesinin yeterli tutulmadığı durumda araç sürücülerine 132 TL para cezası yazılmaktadır. Bunun yanı sıra sürücüye 20 ceza puanı ehliyetine işlenir. Verilen cezanın erken ödenmesi durumunda ise ceza 132 TL iken 99 TL şeklinde ödenir. Trafikte can sağlığının ve mal güvenliğinin korumanın yanı sıra ceza da almamak için takip mesafesi kuralına uygun şekilde araç kullanılmalıdır.