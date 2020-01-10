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Şehirlerarası otobüs yolculuğunda artık evcil hayvanlar da yolculuk yapabilecek

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir karar ile şehirlerarası otobüs yolculuklarında yeni dönem başlıyor. Yayınlanan karara göre şehirlerarası otobüs yolculuğunda artık evcil hayvanlar da yolculuk yapabilecek.

10 Ocak 2020 Cuma 13:38
Şehirlerarası otobüs yolculuğunda artık evcil hayvanlar da yolculuk yapabilecek

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle beraber evcil hayvanların taşın içinde taşınmasına izin veren düzenleme de yürürlüğe girmiş oldu.

Resmi Gazete'nin 10 Ocak Cuma günü yayınlanan sayısındaki bu düzenlemeyle beraber, aşı kaneli kedi ve köpekler (tehlikeli olmayanlar), saka, muhabbet kuşu ya da kanarya benzeri evcil kuşlar ile çeşitli evcil hayvanlar kafeslerinde kilitli oldukları müddetçe bagaj taşımaya uygun bölüm haricinde sahibinin kucağında ya da koltuk altında gidebilecek. Kişi arzu ederse ek bilet alarak yan koltukta da evcil hayvanını araca alabilecek.

Hayvanlar İçin Özel Ek Sefer

Buna ek olarak taşıma firmaları evcil hayvanlar için özel seferler de gerçekleştirebilecekler. Sadece evcil hayvanların yolculuk yapabileceği otobüslerde herhangi bir sivil bulunamayacak ve bu kuralı ihlal eden yetki belgesi sahipleri 2 defa uyarı cezası alacaklar.

Evcil Hayvan Otobüs Yolculuğunda Bagajda Gidebiliyordu

Daha önce evcil hayvanlar otobüs yolculuklarında yalnızca bagaja alınabiliyordu ancak bu ortam canlılar için tehlikeli olabileceği için evcil haycan sahipleri tarafından tercih edilmiyordu.

Son Güncelleme: 10.01.2020 13:38
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