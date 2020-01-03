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Senetle araba satan firmalar ve şartları

Araba almak için farklı yollar tercih eden vatandaşların kullandığı yollardan birisi olarak karşımıza senetle araba almak çıkıyor. Kredi çekemeyen ya da nakit paraya sahip olmayan kişileri ilgilendiren senetle araba satan firmalar ve bu firmaların şartları haberimizde yer alıyor.

03 Ocak 2020 Cuma 12:45
Senetle araba satan firmalar ve şartları

Hemen hemen herkesin altında bulunması şart olan arabaların satın almalarında da çeşitli kolaylıklar bulunuyor. Araç satın alırken taşıt kredisi çekmek gibi de bir altenatif bulunsa da kredi çekemeyen kişiler farklı yollar tercih etmek durumunda kalıyor. Bu yollardan birisi olarak da karşımıza senetle araç satın almak çıkıyor.

Senetle Araç Satan Firmalar

Senetle araç satan çok fazla firma bulunmaktadır. Firmalar için senetle araç satmak oldukça avantajlı olduğu için ve araç satın alan kişi kredi çekmek zorunda kalmadığı için senetle araç satımı çokça gerçekleşmektedir. Senetle yapılan alımlarda peşinat alınabilir. Bu peşinat aracın ederinin %20-25’i kadardır.

Senetle Nasıl Araç  Alınır?

Senetle araç alışverişi legal bir iştir. Yalnızca peşinat vereceğiniz firmayı iyi seçmelisiniz çünkü peşinat tutarı belirleme noktasını satıcı ile belirleyeceksiniz. Bazı firmalar peşinat almadan da satış yapmaktadır ancak peşinat ödenen tutarı azaltmaktadır.

Senetle araç aldıktan sonra belli bir süre aracın satılmaması için haciz koyulur. Ödeme yapılırken havale tercih etmek daha uygun olacaktır.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:45
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