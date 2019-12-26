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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav duyurusu yayımlandı! 2020 SMMM sınav başvuru ve sınav tarihleri

Pek çok kişiyi yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak TÜRMOB yeni bir duyuruda bulundu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav duyurusu yayımlandı! Vatandaşlar 2020 senesinde yapılacak olan sınavlar hakkında araştırmalarına başladılar. İşte SMMM sınav başvuru ve sınav tarihleri hakkındaki tüm detaylar…

26 Aralık 2019 Perşembe 11:42
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav duyurusu yayımlandı! 2020 SMMM sınav başvuru ve sınav tarihleri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından yayınlanan son duyuru kapsamında binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ifadelere yer verildi. TÜRMOB’un Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusunda 5786 sayılı Kanun ve 19 Ağustos 2014 tarihli 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya alınan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişikliğe uğratılan 16 Ocak 2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre 3 şehirde SMMM sınavı yapılacağı açıklandı.

SMMM sınavları Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Sınava Kimler Katılabilecek?

SMMM sınavına stajını bitirmiş olan serbest muhasebeci mali müşavir adayları, serbest muhasebeciler ve söz konusu yasanın 6. Maddesi bağlamında hizmet sürelerini stajdan saydırmış olan aday meslek üyeleri katılım gösterebilecekler.

Ayrıca sınava katılım gösterilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan koşulun da sağlanması gerekmektedir.

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olunması ya da bu okullara denkliği kabul edilmiş olan kurumlardan en az lisans seviyesinde mezun olunması gerekmektedir.

Başvuru ve Sınav Tarihi

Sınava ilk defa katılım gösterecekler için sınav tarihi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • 16.12.2019-10.01.2020

Sınava daha önceden katılmış ve yeniden katılacak olanlar için sınav tarihi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • 20.01.2020-21.02.2020

2020/1 Dönemi SMMM Sınavları 14 ve 15 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki kısımda ilgili kılavuzun intenet adresi yer almaktadır.

https://haberport.com/images/upload/1_303.pdf

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:42
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