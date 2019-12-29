Sevgili ile izlenebilecek İMBD puanına göre en iyi 20 aşk filmi önerisi

Sevgili ile birlikte izlenebilecek olan filmler genellikle aşk filmleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Romantik komedi kategorisinde de yer alabilen filmler sevgili çiftler tarafından araştırılmaktadır. Aşağıdaki kısımda İMBD sıralamasına göre en iyi 20 aşk filmi sıralanmıştır.

Selvi Boylum Al Yazmalım

Kazablanka

Veer – Zaara

Amelie

Aşıklar Şehri

Sil Baştan

Hırçın Sevgilim

Aşk Zamanı

Aşk

Saksı Olmanın Faydaları

Gün Batmadan

Not Defteri

Bir Zamanlar

Aynı Yıldızın Altında

Titanic

Cesaretin Var Mı Aşka

Umut Işığım

Senden Önce Ben

Muhteşem Gatsby

50 İlk Öpücük

Selvi Boylum Al Yazmalım (1997 – IMDB: 8.7)

Şüphesiz Türk sineması için en önemli filmlerden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım sevgili ile izlenmesi gerekenler listesinde ilk sırada yer alıyor. Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın kusursuz oyunculuğu izleyenleri hayran bırakıyor.

Kazablanka (1942 – IMDB: 8.6)

İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan bir aşk hikayesini anlatan film en eski aşk filmlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Veer- Zaara (2004 – IMDB: 8.5)

2004 senesinde ortaya konan film sevgili çiftlerin mutlaka izlemesi gereken filmlerden biri olarak bu listeye eklenmiş durumda. Döneminde yaptığı hasılat oldukça büyük bir çaptaydı…

Amelie (2001 – IMDB: 8.4)

Halen günümüz sosyal medyasında sık sık filmden kesitlerin paylaşıldığı Amelie filmi sevgili ile izlenecek filmlerden bir tanesi. Audrey Tautou, Clotilde Mollet ve Dean Baykan başrollerini oynuyor…

Aşıklar Şehri (2016 – IMDB: 8.4)

2016 senesinde çekilmiş olan film hem deneyimli oyuncu kadrosu ile hem sürükleyici hikayesi ile hem de müzikal sahneleri ile izleyen herkesi büyülemeyi başardı.

Sil Baştan (2004 – IMDB: 8.3)

Oscar ödülü almış aşk filmlerinden biri olarak karşımıza çıkan Sil Baştan filminde Jim Carrey ve Kate Winslet imzası bulunuyor. Filmin kalitesi bu isimlerden dolayı bile tartışılmaz…

Hırçın Sevgilim (2011 – IMDB: 8.2)

Kore yapımı bir aşk filmi olarak izlenen Hırçın Sevgilim, aşk filmleri kategorisinde en iyilerden biri olarak atfediliyor.

Aşk Zamanı (2000 – IMDB: 8.1)

Oldukça ilginç konusu ile izleyenlerin beğenisini kazanan Aşk Zamanı filmi 2000 senesine damga vurarak herkesin izlediği bir yapım olmuştu.

Aşk (2013 – IMDB: 8.0)

2010 senesinde çıkan filmler arasında en çok hasılat yapan filmlerden biri olan Aşk filmi, aşkın farklı bir boyutunu gözler önüne seriyor. Mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri…

Saksı Olmanın Faydaları (2012 – IMDB: 8.0)

Okulda devamlı olarak ezilen ve psikolojisi hiç de iyi durumda olmayan bir kızın lisede iki kardeş ile tanışması ve sonrasında hayatlarının dönüşmesinin anlatıldığı film en iyi aşk filmlerinden biri olarak öne sürülüyor.

Gün Batmadan (2004 – IMDB: 8.0)

Budapeşte’den Viyana’ya kadar yolculuk yapan bir trende tanışan iki kişi arasındaki aşk hikayesi tüm aşıkların beğenisini kazanacak türden…

Not Defteri (2004 – IMDB: 7.9)

Romantik aşk denildiği zaman akla gelen ilk filmlerden biri olan Not Defteri filmi 2004 senesinde vizyona girdiğinde milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Filmde Ryan Gosling imzası olduğundan hiç şüphesiz izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar (2007 – IMDB: 7.9)

Filmin başrolünde The Frames müzik grubunun solisti Glen Hansard’ın yer aldığı Bir Zamanlar filmi, uzak geçmişe gidilmesine gerek kalmadan izleyicilerine harika bir aşk hikayesi anlatıyor.

Aynı Yıldızın Altında (2014 – IMDB. 7.8)

2014 senesinde ortaya konan Aynı Yıldızın Altında filmi alışılageldik aşk filmlerinde hissedilen duygulardan çok daha farklı duygular hissediliyor…

Titanic (1997 – IMDB: 7.7)

Titanic filmi Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet’in en önemli yapımlarından biri olarak tarihe geçmiş ve halen ne zaman televizyon ekranlarında yayınlansa milyonlar tarafından izlenen bir efsane olarak varlığını sürdürmekte.

Cesaretin Var mı Aşka? (2003 – IMDB:7.7)

Yayınlandığı dönem içerisinde pek çok ödül kazanmış olan Cesaretin Var mı Aşka? Filmi Thibault Verhaegle ve Josephine Lebas- Joly tarafından muhteşem bir oyunculuk ile canlandırılmış.

Umut Işığım (2012 – IMDB: 7.7)

Son senelerin en başarılı filmlerinden biri olan Umut Işığım filmi Oscar ödülü alarak bu başarını kanıtlamıştır.

Senden Önce Ben (2016 – IMDB: 7.5)

Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Emilia Clarke, Senden Önce Ben filminde harika bir performans göstererek izleyicilerine oldukça aşk dolu bir hikaye anlatıyor.

Muhteşem Gatsby (2013 – IMDB: 7.3)

Yine bir Leonardo Di Caprio filmi yine tarihe altın harflerle yazılmış bir film. Oscar ödüllü Muhteşem Gatsby filmi için ayıracağınız zaman asla boşa gitmeyecektir.

50 ilk Öpücük

Şimdiye kadar çekilen en güzel aşk filmlerinden biri olan 50 ilk Öpücük filmi, birçok aşık tarafından defalarca kez izlenerek film listelerinin ilk sırasına yer etmiştir.