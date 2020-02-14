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Sevgililer Günü Bim ve A101 indirimleri ve hediyelik ürünler broşürü

14 Şubat Sevgililer Günü için çok sayıda firma indirimli ürünlerini kamuoyuyla paylaşmaya başladı. İşte Sevgililer Günü BİM ve A101 indirimleri ve hediyelik ürünler broşürü.

14 Şubat 2020 Cuma 15:17
Sevgililer Günü Bim ve A101 indirimleri ve hediyelik ürünler broşürü

BIM ve A101, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel olarak kampanya başlatacağını açıkladı. Farklı ürünler için yapılan indirimlerden sonra farklı ürünleri tercih edeceklerin tercihi BIM ile A101 olabilir.

Elektronik ürünlerde büyük indirimler

BIM ve A101 indirimli ürün kataloğunda özellikle teknolojik ürünlerde büyük indirimler yapılıyor. Telefon, akıllı saat, kulaklık ve televizyonlarda yapılan indirim sevgililer gününde de satın alınabilecek ürünler arasında yer alıyor.

A101 13 Şubat 2020 indirimli aktüel ürün kataloğu

BIM 14 Şubat 2020 indirimli aktüel ürün kataloğu

Son Güncelleme: 14.02.2020 15:17
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