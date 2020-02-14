Sevgililer Günü mesajı - 14 Şubat'a özel kısa, uzun, anlamlı ve resimli Sevgililer Günü sözleri

14 Şubat sevgililer gününe çok kısa bir süre kaldı. Sevgililer gününde, güzel bir gün geçirmenin yanı sıra eşler ya da sevgililer birbirlerine romantik sözlerin yer aldığı bir kart hazırlamak istiyor. Sevgilisine olan duygularını güzel sözlerle ifade etmek isteyen kişiler için en güzel, romantik ve anlamlı sözleri haberimizde bulabilirsiniz.

En romantik sevgililer günü mesajları

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum...

Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sevgim hep seninle. Seni çok özledim. Mutlu yıllar.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyor mu diye, baksan kaçacak sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek.

Sen çatlayan dudağımda bir damla su, içimdeki yaşama tutkusu, avuçlarıma düşen kar tanesi, sen her şeyimsin. Seni çok seviyorum biriciğim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun..

Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.”

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

İlk Sevgililer Günümüzü birlikte paylaştığımız için çok heyecanlıyım. Umarım pek çok ilki beraber yaşarız.

Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...

Sen benim ruh eşimsin ve yardımcımsın, yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum!"

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…

Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.

Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz.

Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor.

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

İlk Sevgililer Günümüzü birlikte paylaştığımız için çok heyecanlıyım. Umarım pek çok ilki beraber yaşarız.

Yollar girdi araya, olsaydım şimdi yanında, kondursaydım bir öpücük yanağına, olurdu en güzel hediye o bana.... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun birtanem.

Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”

“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”