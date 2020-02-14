Sevgililer günü seni seviyorum çünkü sözleri

Sevgililer gününe çok az bir zaman kaldı. 14 Şubat’a sayılı günler kala çiftler birbirlerine alacakları hediyeleri hazırlarken bir yandan da en güzel “seni seviyorum” sözlerini araştırmaya başladı. Bazen sevgiliye söylenecek güzel bir söz bütün hediyelerin önüne geçebilir. Sevgiliye söylenecek en güzel sözlerden bir tanesi de “seni seviyorumdur”.

Seni seviyorum dedikten sonra başlayacak cümleler de çok önemlidir. Çiftler birbirlerini neden sevdiklerini açıkladıklarında bu sözler daha etkili olmaktadır. İşte Sevgililer Gününde söylenecek en güzel “Seni Seviyorum Çünkü” sözleri…

Seni Seviyorum Çünkü Sözleri:

- Seni seviyorum çünkü, seni görmem için yüzüne bakmam gerekmiyor. Gördüğüm her güzel şeydesin, aslında her şeyi güzel yapan sensin. Güzellik senin varlığınla anlam kazanıyor.

- Seni seviyorum çünkü, her geçen gün beni kendine tekrar tekrar aşık etmeyi beceriyorsun.

- Seni seviyorum çünkü, aynı anda tüm mevsimleri yaşatıyorsun bana. Ellerini tuttuğumda yaz saçlarına dokunduğumda bahar, beyazlığın ile kışım aşkımızı sulayan bereketli yağmurlarınla sonbahar.

- Seni seviyorum çünkü, tüm kilometrelere rağmen yanımda olduğunu dokunuşların ile değil ses tonun ile bile belirtmen hoşuma gidiyor.

- Seni seviyorum çünkü, bir ressamın çizebileceği en güzel tablo olursun sen. Renklerinle büyülüyorsun beni hayran hayran bakıyorum sana. Ya da bir şairin yazabileceği en anlamlı şiir sevdayı ve aşkı anlatan.

- Seni seviyorum çünkü, her gün nefes almak için bir sebebim var ama sana her gün aşık olmak için binlerce sebebim var.

- Seni seviyorum çünkü, beni dünyanın en mutlu insanı yapıyorsun. Mutluluğa yeniden ad versem senin isminle başlarım.

- Seni seviyorum çünkü, nereye baksam sen varsın. Gülümsediğim, konuştuğum, selamlaştığım herkes sen. Yediğim desin içtiğim desin, sanki doğduğumdan beri hep içimdesin ben yeni fark ettim seni.

- Seni seviyorum çünkü, benim için renklerin en anlamlısı sensin, sensiz bir hayatın resmini ne çizebilirim, ne sevebilirim ne de kabul edebilirim.

- Seni seviyorum çünkü, korkmadan açıyorum yüreğimin kapılarını sana. Biliyorum ki hoyrat davranmayacaksın, biliyorum ki incitmeyeceksin yüreğimi.

- Seni seviyorum çünkü, seninle konuşmayı seviyorum sana dokunmayı seviyorum, sesini seviyorum nefesini ellerini seviyorum.

- Seni seviyorum çünkü, dünyaya gelen ve gelecek olan çok nadir insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Gerçi çoğu kez bir melek olduğunu düşünüyorum ama.

- Seni seviyorum çünkü, seni sevmeyi seviyorum, seni koklamayı seviyorum, sana dokunmayı seviyorum.

- Seni seviyorum çünkü, Allah çiçekleri yaratırken seni de onlarla beraber yaratmış. Papatyadan güzel, zambaktan asil, manolya dan tatlı gül den daha güzel.

- Seni seviyorum çünkü, aşkın ne demek olduğunu bilen tek insansın.

- Seni seviyorum çünkü, ne zaman bir aşk şiiri duysam mısralarından sen akıyorsun, ne zaman eski bir şarkı gelse kulağıma, gitar telleri arasından süzülen notalar seni getiriyor bana.

- Seni seviyorum çünkü, ne zaman bir şeyler yazmaya niyetlensem kalemimin ucundan sadece sana dair kelimeler çıkmaya başlıyor. Bazen bir aşk bestesini düşündüğümde sanki onu sana ben yazmışım hissine kapılıp övünmeye başlıyorum kendimce.

- Seni seviyorum çünkü, sen benim ellerimden tuttuğumda adeta bir başka boyuta geçiyorum ve biliyorum ki dünyanın en büyük huzuru orada. Hep orada kalsam olmaz mı?

- Seni seviyorum çünkü, geçmişini benim geldiğim andan itibaren yok sayıp, hayatını tamamen benim üzerime kurmuştun.

- Seni seviyorum çünkü, seninle her şeyi yeniden tanıyorum yeniden tanımlıyorum, her şeyi ilk kez görüyorum. Sanki senden önce gözlerim kapalıydı da dünyada ki hiç bir güzelliği göremiyordum.

- Seni seviyorum çünkü, bana yaşamak için her gün yeni bir sebep veriyorsun, her günü yaşanır kılıyorsun. Hayatı seninle paylaştığım için kendimi dünyanın en şanslı insanı sayıyorum.

- Seni seviyorum çünkü, bütün duygularım ömrümü sana adama mı söylüyor. Birine ömrünü adayabilmek fikri bana o kadar uzaktı ki, sonra sen çıktın karşıma ve ben hayatımda ilk kez kendimi birine adamaya hazır hissediyorum kendimi.

- Seni seviyorum çünkü, hayatta her şeyi ikiye böldük biz, bir eşi sende bir eşi bende. Ben olmasam sende ki yarım, sen olmasan bende ki yarım. Yarım yaşamak yakışmaz bize, o yüzden ikimiz bir tam oluruz.

- Seni seviyorum çünkü, alkol gibi damarlarıma yayılıyor, sigara dumanı gibi ciğerlerime işliyorsun. Hayır zarar vermen söz konusu bile değil ben seni böyle yaşamaktan mutluyum.

- Seni seviyorum çünkü, sevgin bir aynaya dönüştürdü beni, bakanlar kendilerini değil sadece seni görüyorlar o aynada. Sen de hep kendini görüyorsun seni içimde nasıl büyüttüğümü, sevdana nasıl sarıldığımı anlıyorsun.

- Seni seviyorum çünkü, sen başucu kitabı gibisin, hani insanın her zaman başucunda olan ve defalarca okumasına rağmen her okuduğunda aynı lezzeti aldığı kitaplar vardır ya, işte öylesin.

- Seni seviyorum çünkü, günün yorgunluğunu senin kollarında atmaktan başka güzel bir şey yok hayatta. Bana sarıldığın an başka her şeyi unutuyorum. Yenileniyorum adeta enerji doluyorum.