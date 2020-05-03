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Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?

Şeyma Subaşı yine yasağa uymadı iddiası! Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti? İşte, detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 19:15
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?

Şeyma Subaşı’nın şehirlerarası yolculuk yasağına uymayıp Çeşme’ye gitti iddiası! Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia ile Çeşme’ye gitti iddia edildi.

Sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından Türkiye’ye gelip 14 gün kuralına uymayan Şeyma Subaşı, çeşitli yerlere gitmişti. Bu kez de Şeyma Subaşı’nın şehirlerarası yolculuk yasağını dinlemeyip Çeşme’ye gittiği gündeme geldi.

Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve davranışları nedeniyle eleştirilen hedefi haline geliyor. Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı’ nın Çeşme’ye tatile gittiği iddia edildi. Bu iddialar için henüz bir açıklama yapmayan Şeyma Şubası, sosyal medya hesabından Boğaz manzaralı fotoğraf paylaştı. Fakat Şeyma Subaşı’nın bu fotoğrafının eski olduğu konuşuluyor.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 19:15
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