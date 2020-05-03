Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?

Şeyma Subaşı’nın şehirlerarası yolculuk yasağına uymayıp Çeşme’ye gitti iddiası! Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia ile Çeşme’ye gitti iddia edildi.
Sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından Türkiye’ye gelip 14 gün kuralına uymayan Şeyma Subaşı, çeşitli yerlere gitmişti. Bu kez de Şeyma Subaşı’nın şehirlerarası yolculuk yasağını dinlemeyip Çeşme’ye gittiği gündeme geldi.
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