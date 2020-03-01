SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları

Özellikle çalışan anneler için çocuk bakımı diğer annelere oranla daha zordur. Devlet tarafından doğum öncesi ve doğum sonrası süreç için birçok kolaylık sağlanmaktadır. Anne ve babalara verilen doğum izinlerinin yanı sıra süt parası, doğum yardımı gibi projelerde geliştirilmektedir. İş hayatına başlayan anne babalar için ise, bakıcı ve kreş yardımı desteği sağlanmaktadır. Gerekli şartların oluşması durumunda ailelere devlet tarafından bakıcı ve kreş yardımı yapılır.

0 – 2 Yaş Arası Bebekler İçin Bakıcı Yardımı

Çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar için en büyük sorunlardan biri doğum yapmak oluyor. Doğum sonrasında kendilerine tanınan doğum iznini kullanan kadınlar izin süreleri bittikten sonra bebekleri için bir bakıcı ya da kreş arayışına giriyorlar. Bütçelerine uygun bakıcı bulmakta zorlanan aileler ise iş hayatına devam edemiyor. Devlet, hem nüfus artışını sağlamak hem de kadınların çalışma hayatında bulunmasını istemektedir. Bu doğrultuda bakıcı yardımı projesi hayata geçirilmiştir.

Bebek Bakıcı Parası Nedir?

Öncelikle İzmir, Bursa ve Antalya’da uygulamaya sokulan bebek bakıcısı parası, başarılı sonuçlar ile geri dönüş yaptı. Doğum sonrasında çalışmak isteyen annelere verilen bebek bakıcısı parası, birçok aileyi memnun etti. Hem iş hayatından kopmak istemeyen hem de çalışmak isteyen anneler için önemli bir teşvik olan, bebek yardımı parasının pilot illerde başarılı olmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde uygulamaya sokulması bekleniyor.

Bebek Bakıcı Parası Ne Kadar?

Yeni doğum yapmış ve çocuğu 0-2 yaş aralığında olan aynı zamanda da çalışmak zorunda olan ve çalışmak isteyen anneler için bebek bakıcısı parası yardımı yapılmaktadır. Aileler bu yardım için başvurduklarında, bebek bakıcısı yardımı parasının hesabı aylık prim yüzdesi, işverenin sigortalıya ödediği brüt ücretin % 34,5’i olarak hesaplanmaktadır. Böylece anneler iş hayatına kazandırılırken bebek bakıcıları da, sigortalı çalışan olarak güvenceleri sağlanıyor.

Bebek Bakıcı Parası Şartları Nelerdir?

Ebeveynlerin ve bakıcının aynı ilde ikamet etmesi ve her iki tarafın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Bebeğin 0 – 2 yaş aralığında olması gerekmektedir. (24. ay dahil olmak üzere)

Annenin, bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması ve asgari ücretin brüt tutarının iki katından az maaş alıyor olması gerekir.

Aile bireylerinin, uygulamanın sürdürüldüğü illerde ikamet ediyor olması gerekir.

Çocuk bakıcısının 18 yaşından büyük olması gerekir.

Çocuk bakıcısının kadın olması gerekir.

Çocuk bakıcısının, anne ve babanın 3. dereceye kadar akrabası olmaması gerekir.

Çocuk bakıcısının en az ilkokul mezunu olması gerekir.

Annenin, aynı program dolayısı ile başka bir aileye çocuk bakıcısı olarak beyan edilmemiş olması gerekir​

Bebek Bakıcı Parası İçin Nereye Başvurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen bebek bakıcısı parası hizmetine başvuru da Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında yer alan Ev Hizmetlerinde Çalışanlar başlığı altında tüm bilgiler maddeler halinde bulunmaktadır. http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/997a9170-cf1b-4b52-a381-4c97fdfd2da1/teblig_20150401_29313.pdf?MOD=AJPERES bu link üzerinden bu maddeleri inceleyebilirsiniz. Ev hizmetlerinde çalışanlar grubuna sadece bebek bakıcıları değil hasta bakıcıları da dahildir. Bebek bakıcısı için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bulunduğunuz bölgedeki şubesine başvuru da bulunabilirsiniz. Başvuru sırasında size doldurmanız için bir form verilir. Bu formda işe giriş tarihi olarak belirtilen kısım sigorta başlangıcı olarak kabul görür. Size verilmiş olan bu formu bebek bakıcısının işe girmesinden sonraki ilk bir ay içerisinde SGK şubesine teslim etmeniz gerekmektedir. Evinizde birden fazla çalışan bulunuyorsa, yani bir çalışan bebeğinize bakıyor diğer çalışanda evde bulunan hastaya bakıyorsa bu iki çalışan için ayrı başvurular yapılmalı ve ayrı formlar doldurulmalıdır. Bu formların SGK şubelerine zamanında teslim edilmediği durumlarda başvurular geçersiz kabul edilecektir. Başvuru takipleri ise T.C kimlik numarası üzerinden yapılabilmektedir. Size verilen formu doldururken, iş kolu kodu istenen alana “9700 ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” yazılması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerine anne, baba veya vekalet vermiş oldukları kişinin giderek başvurduğu bebek bakıcısı yardımına, SGK’nın bulunmadığı bölgelerde PTT üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilerek yapılan başvurularda başvuru tarihi, evrakın teslim edildiği gün olarak kabul edilir. PTT ile gönderilen başvurularda ise evrakın kargoya verildiği gün başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir. Tüm bu işlemlerden sonra başvurunuzun onaylanması durumunda bebek bakıcısı yardımından yararlanabilmeniz mümkündür. Sonraki süreçte annenin veya bakıcının isteği ile iş bırakma durumu yaşanırsa, SGK’ya bildirilmesi zorunludur.

0 – 5 Yaş Çocuklar İçin Kreş Yardımı

0-2 yaş arasındaki çocuklar için bulunan bebek bakıcısı yardımının yanı sıra kreş desteği de bulunmaktadır. Tamamen ailelerin tercihine kalmış bu iki yardım, isteğe bağlı şekilde uygulanmaktadır. Evi bakıcı için müsait olmayan veya evinde bir yabancı istemeyen aileler için devlet tarafından verilen kreş yardımı aileler için büyük önem taşımaktadır.

Çalışan Anneye Kreş Yardımı Nedir?

Kreş yardımı oyun döneminde olan çocuklar için oldukça önemlidir. Çocuklar anne babalarının işe gitmesi, işten yorgun dönmesi gibi etmenlerden dolayı yeterince oyun oynayamıyor. Sokakta oynama kültürünün de gittikçe yok olduğu bu dönemde çocuklar evlere, odalara tıkılıp kalıyor. Bu da büyüme ve sosyalleşme çağında olan çocukların, hem sosyal becerileri kazanmasında hem de insanlarla rahat iletişim kurmasında olumsuzluklara yol açıyor. Bunun önüne geçmek ve çocukların, kreş gibi hem oyun oynayacakları hem de sosyalleşecekleri bir alan daha sağlıklı bireylerin yetişmesine zemin hazırlıyor. Gün boyu faydalı şeyler ile meşgul olan çocukların ailelerinin de içi rahat ediyor.

Hangi Çocuklar Kreşe Gidebilir?

Pek çok uzman her fırsatta okul öncesi eğitimin önemini vurgulamaktadır. Çocukların hem en çok öğrendiği hem sosyalleştiği ve el becerisi kazanmaya başladığı bu dönem birçok çocuk için oldukça önemlidir. Kişiliğin ve karakterin oluşumunda en etkili yaş olan 0-5 yaş arası çocukların farklı çevreler gördüğü farklı insanlar tanıdığı ve bu insanlarla iletişime geçip sosyal becerilerini kuvvetlendirdiği dönemdir. Sürekli anne ve baba ile kalan çocukların ilk etapta okula ve bu yeni çevreye alışması güç olabilir. Ama ilerleyen dönemlerde çocuğunuz kendine daha fazla güvenecek ve sizden ayrı bir birey olduğunu far edecektir. Çocuğun kreşte kendi yaşıtları ile kaliteli zaman geçirmesi onun için çok daha sağlıklı olacaktır. Televizyon, tablet ve telefondan uzakta geçirdiği bu zaman dilimi hem size hem çocuğunuza oldukça iyi gelecektir.

Kreş Yardımı Ne Kadar?

Değişen ekonomik şartlardan dolayı kreş yardımı, sürekli olarak sabit kalmaktadır. Önceki dönemlerde asgari ücretin %15’i olarak belirlenmişti. Şimdi ise asgari ücretin %50’si olarak belirlendiği söylenmekte. Verilen kreş yardımında çocuk sayısı sınırlı değildir.

Kreş Yardımı Şartları Nelerdir?

Anne ve babanın sigortalı olarak çalışıyor olması gereklidir.

Çalışan annelerin almış oldukları maaş belirleyici rol oynamaktadır. Annenin maaşı düşük ve bebeğine bakacak kimse yok ise bu desteklerden yararlanma şansı artıyor.

Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Devlet, sadece 0-2 yaş aralığı çocukların bakıcı parasını öderken, 0-5 yaş arası çocuklarında kreş parasını ödemektedir. Anaokulu masrafı bu yardımın bünyesinde değildir.

Çalışan Anneye Kreş Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Kreş yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Başvurular, dilekçe ile bakanlığa ait müdürlüklere yapılmaktadır. Dilekçe dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir. Çalışmış olduğunuz kurumda bir iş vereniniz varsa bu başvuru iş veren tarafından yapılmaktadır. Eğer bir iş vereniniz bulunmuyorsa başvuruyu bizzat yapmanız gerekmektedir.