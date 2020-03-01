betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107572
ALTIN
320.013
DOLAR
6.2258
STERLİN
7.9520
EURO
6.9257

SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları

Doğum yapan annelerin iş hayatına kazandırılabilmesi ve iş hayatına veda etmemesi için, devlet tarafından bebek bakıcısı ve kreş desteği imkanı sunulmaktadır. İşte, SGK tarafından yapılan annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır ve 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartlarının detayları.

01 Mart 2020 Pazar 12:54
SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları

Özellikle çalışan anneler için çocuk bakımı diğer annelere oranla daha zordur. Devlet tarafından doğum öncesi ve doğum sonrası süreç için birçok kolaylık sağlanmaktadır. Anne ve babalara verilen doğum izinlerinin yanı sıra süt parası, doğum yardımı gibi projelerde geliştirilmektedir. İş hayatına başlayan anne babalar için ise, bakıcı ve kreş yardımı desteği sağlanmaktadır. Gerekli şartların oluşması durumunda ailelere devlet tarafından bakıcı ve kreş yardımı yapılır.

0 – 2 Yaş Arası Bebekler İçin Bakıcı Yardımı

Çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar için en büyük sorunlardan biri doğum yapmak oluyor. Doğum sonrasında kendilerine tanınan doğum iznini kullanan kadınlar izin süreleri bittikten sonra bebekleri için bir bakıcı ya da kreş arayışına giriyorlar. Bütçelerine uygun bakıcı bulmakta zorlanan aileler ise iş hayatına devam edemiyor. Devlet, hem nüfus artışını sağlamak hem de kadınların çalışma hayatında bulunmasını istemektedir. Bu doğrultuda bakıcı yardımı projesi hayata geçirilmiştir. 

Bebek Bakıcı Parası Nedir?

Öncelikle İzmir, Bursa ve Antalya’da uygulamaya sokulan bebek bakıcısı parası, başarılı sonuçlar ile geri dönüş yaptı. Doğum sonrasında çalışmak isteyen annelere verilen bebek bakıcısı parası, birçok aileyi memnun etti. Hem iş hayatından kopmak istemeyen hem de çalışmak isteyen anneler için önemli bir teşvik olan, bebek yardımı parasının pilot illerde başarılı olmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde uygulamaya sokulması bekleniyor.  

Bebek Bakıcı Parası Ne Kadar?

Yeni doğum yapmış ve çocuğu 0-2 yaş aralığında olan aynı zamanda da çalışmak zorunda olan ve çalışmak isteyen anneler için bebek bakıcısı parası yardımı yapılmaktadır. Aileler bu yardım için başvurduklarında, bebek bakıcısı yardımı parasının hesabı aylık prim yüzdesi, işverenin sigortalıya ödediği brüt ücretin % 34,5’i olarak hesaplanmaktadır. Böylece anneler iş hayatına kazandırılırken bebek bakıcıları da, sigortalı çalışan olarak güvenceleri sağlanıyor. 

Bebek Bakıcı Parası Şartları Nelerdir?

  • Ebeveynlerin ve bakıcının aynı ilde ikamet etmesi ve her iki tarafın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Bebeğin 0 – 2 yaş aralığında olması gerekmektedir. (24. ay dahil olmak üzere)
  • Annenin, bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması ve asgari ücretin brüt tutarının iki katından az maaş alıyor olması gerekir.
  • Aile bireylerinin, uygulamanın sürdürüldüğü illerde ikamet ediyor olması gerekir.
  • Çocuk bakıcısının 18 yaşından büyük olması gerekir.
  • Çocuk bakıcısının kadın olması gerekir.
  • Çocuk bakıcısının, anne ve babanın 3. dereceye kadar akrabası olmaması gerekir.
  • Çocuk bakıcısının en az ilkokul mezunu olması gerekir.
  • Annenin, aynı program dolayısı ile başka bir aileye çocuk bakıcısı olarak beyan edilmemiş olması gerekir​

Bebek Bakıcı Parası İçin Nereye Başvurulur?

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen bebek bakıcısı parası hizmetine başvuru da Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında yer alan Ev Hizmetlerinde Çalışanlar başlığı altında tüm bilgiler maddeler halinde bulunmaktadır. http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/997a9170-cf1b-4b52-a381-4c97fdfd2da1/teblig_20150401_29313.pdf?MOD=AJPERES bu link üzerinden bu maddeleri inceleyebilirsiniz. Ev hizmetlerinde çalışanlar grubuna sadece bebek bakıcıları değil hasta bakıcıları da dahildir. Bebek bakıcısı için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bulunduğunuz bölgedeki şubesine başvuru da bulunabilirsiniz. Başvuru sırasında size doldurmanız için bir form verilir. Bu formda işe giriş tarihi olarak belirtilen kısım sigorta başlangıcı olarak kabul görür. Size verilmiş olan bu formu bebek bakıcısının işe girmesinden sonraki ilk bir ay içerisinde SGK şubesine teslim etmeniz gerekmektedir. Evinizde birden fazla çalışan bulunuyorsa, yani bir çalışan bebeğinize bakıyor diğer çalışanda evde bulunan hastaya bakıyorsa bu iki çalışan için ayrı başvurular yapılmalı ve ayrı formlar doldurulmalıdır. Bu formların SGK şubelerine zamanında teslim edilmediği durumlarda başvurular geçersiz kabul edilecektir. Başvuru takipleri ise T.C kimlik numarası üzerinden yapılabilmektedir. Size verilen formu doldururken, iş kolu kodu istenen alana “9700 ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” yazılması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerine anne, baba veya vekalet vermiş oldukları kişinin giderek başvurduğu bebek bakıcısı yardımına, SGK’nın bulunmadığı bölgelerde PTT üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilerek yapılan başvurularda başvuru tarihi, evrakın teslim edildiği gün olarak kabul edilir. PTT ile gönderilen başvurularda ise evrakın kargoya verildiği gün başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir. Tüm bu işlemlerden sonra başvurunuzun onaylanması durumunda bebek bakıcısı yardımından yararlanabilmeniz mümkündür. Sonraki süreçte annenin veya bakıcının isteği ile iş bırakma durumu yaşanırsa, SGK’ya bildirilmesi zorunludur.

0 – 5 Yaş Çocuklar İçin Kreş Yardımı

0-2 yaş arasındaki çocuklar için bulunan bebek bakıcısı yardımının yanı sıra kreş desteği de bulunmaktadır. Tamamen ailelerin tercihine kalmış bu iki yardım, isteğe bağlı şekilde uygulanmaktadır. Evi bakıcı için müsait olmayan veya evinde bir yabancı istemeyen aileler için devlet tarafından verilen kreş yardımı aileler için büyük önem taşımaktadır. 

Çalışan Anneye Kreş Yardımı Nedir?

Kreş yardımı oyun döneminde olan çocuklar için oldukça önemlidir. Çocuklar anne babalarının işe gitmesi, işten yorgun dönmesi gibi etmenlerden dolayı yeterince oyun oynayamıyor. Sokakta oynama kültürünün de gittikçe yok olduğu bu dönemde çocuklar evlere, odalara tıkılıp kalıyor. Bu da büyüme ve sosyalleşme çağında olan çocukların, hem sosyal becerileri kazanmasında hem de insanlarla rahat iletişim kurmasında olumsuzluklara yol açıyor. Bunun önüne geçmek ve çocukların, kreş gibi hem oyun oynayacakları hem de sosyalleşecekleri bir alan daha sağlıklı bireylerin yetişmesine zemin hazırlıyor. Gün boyu faydalı şeyler ile meşgul olan çocukların ailelerinin de içi rahat ediyor. 

Hangi Çocuklar Kreşe Gidebilir?

Pek çok uzman her fırsatta okul öncesi eğitimin önemini vurgulamaktadır. Çocukların hem en çok öğrendiği hem sosyalleştiği ve el becerisi kazanmaya başladığı bu dönem birçok çocuk için oldukça önemlidir. Kişiliğin ve karakterin oluşumunda en etkili yaş olan 0-5 yaş arası çocukların farklı çevreler gördüğü farklı insanlar tanıdığı ve bu insanlarla iletişime geçip sosyal becerilerini kuvvetlendirdiği dönemdir. Sürekli anne ve baba ile kalan çocukların ilk etapta okula ve bu yeni çevreye alışması güç olabilir. Ama ilerleyen dönemlerde çocuğunuz kendine daha fazla güvenecek ve sizden ayrı bir birey olduğunu far edecektir. Çocuğun kreşte kendi yaşıtları ile kaliteli zaman geçirmesi onun için çok daha sağlıklı olacaktır. Televizyon, tablet ve telefondan uzakta geçirdiği bu zaman dilimi hem size hem çocuğunuza oldukça iyi gelecektir.

Kreş Yardımı Ne Kadar?

Değişen ekonomik şartlardan dolayı kreş yardımı, sürekli olarak sabit kalmaktadır. Önceki dönemlerde asgari ücretin %15’i olarak belirlenmişti. Şimdi ise asgari ücretin %50’si olarak belirlendiği söylenmekte. Verilen kreş yardımında çocuk sayısı sınırlı değildir. 

 

Kreş Yardımı Şartları Nelerdir?

  • Anne ve babanın sigortalı olarak çalışıyor olması gereklidir.
  • Çalışan annelerin almış oldukları maaş belirleyici rol oynamaktadır. Annenin maaşı düşük ve bebeğine bakacak kimse yok ise bu desteklerden yararlanma şansı artıyor. 
  • Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Devlet, sadece 0-2 yaş aralığı çocukların bakıcı parasını öderken, 0-5 yaş arası çocuklarında kreş parasını ödemektedir. Anaokulu masrafı bu yardımın bünyesinde değildir. 

 

Çalışan Anneye Kreş Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Kreş yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Başvurular, dilekçe ile bakanlığa ait müdürlüklere yapılmaktadır. Dilekçe dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir. Çalışmış olduğunuz kurumda bir iş vereniniz varsa bu başvuru iş veren tarafından yapılmaktadır. Eğer bir iş vereniniz bulunmuyorsa başvuruyu bizzat yapmanız gerekmektedir. 

Son Güncelleme: 01.03.2020 12:54
Anahtar Kelimeler:
Annelere Kreş DesteğiAnnelere Kreş ParasıAnnelere Kreş Yardımı BaşvuruAnneye Kreş Desteği şartlarıAnneye Kreş Yardımı Başvurusuçalışan Annelere Kreş Yardımıçalışan Annelere Kreş Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?
Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?
2020 Tek taş yüzük modelleri
2020 Tek taş yüzük modelleri
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?
Çocuklar için engelli sağlık kurul rapor alımı nasıl yapılır?
Çocuklar için engelli sağlık kurul rapor alımı nasıl yapılır?
Tazminat alma şartları nelerdir? 2020 İşten ayrılış ve diğer tazminat alım şartları
Tazminat alma şartları nelerdir? 2020 İşten ayrılış ve diğer tazminat alım şartları
Pasaport çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2020 yılına göre pasaport harç ödemeleri
Pasaport çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2020 yılına göre pasaport harç ödemeleri

Popüler Haberler

TÜİK 2020 Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon yükselecek mi düşecek mi? Şubat 2020 Kira artış oranları ve enflasyon rakamları
Malazgirt Belediyesine köy korucusu alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detaylar!
Kuaförüm sensin yarışması Emre Demirci kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Başak Kuvel ve Hanife kimdir?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Reva Mert kimdir? Reva Mert hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Metin ve Azize Kendir kimdir?
Fındık fiyatları ne kadar? 2 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Rüyada bıçak görmek ne demektir? Rüyada bıçak görmek ve bıçaklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Mart 2020 Pazar
Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyada deniz görmenin anlamı ve tabiri
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler
Kredi kartı blokesi nasıl kaldırılır?
Rüyada tavuk görmek ne demektir? Rüyada tavuk görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada para almak ne demektir? Rüyada birinden para aldığını görmenin anlamı ve tabiri
2020 yılı fakir ve muhtaç maaşı ne kadar oldu?
Ramo Fidan'a ne olacak?
Burun estetiği yapacaklar için önemli uyarılar
En etkili yaşlanma karşıtı cilt ürünleri tavsiyeleri
Rüyada cam görmek ne demektir? Rüyada cam görmenin anlamı ve tabiri
Jailbreak yapılmış iphone cihaz nasıl sıfırlanır?
Arabanın lastik basıncı kaç olmalı? Araç PSI ve BAR bilgisi nerede yazar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.