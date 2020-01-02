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SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları nelerdir? Borcunuzu zamanında ödeyemediyseniz ve bir takım aksaklıklar yaşıyorsanız borcunuzu kolay bir şekilde yapılandırmanız mümkün. İşte SGK borç yapılandırma ile ilgili detaylar...

02 Ocak 2020 Perşembe 10:08
SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları

SGK prim ödemelerini zamanında yapmayanlar için borç taksitlendirme uygulanması ortaya çıkmıştır. Bu uygulama dönem dönem yapılmaktadır. Uygulamaya başvurulan belirli bir tarih bulunmaktadır ve başvuruyu işverenler yapabilmektedir. Borç taksitlendirme yapıldıktan sonra önemli olan taksitlerin zamanında ödenmesidir. Borç tekrar ödenmezse veya bir aksaklık yaşanırsa kişi suçlanır ve cezai yaptırım uygulanır.

Borç yapılandırma işlemi bir kez yapılmaktadır. Borç yapılandırıldığı zaman kişinin yapılandırmaya ve ödeme gününe uyacağı anlamına gelmektedir. Yapılandırma yapılırken bir taksitin ödenmesi gerekmektedir.

SGK Borç Yapılandırmada Borcun Sınırı Var Mıdır?

Borç yapılandırırken bulunması gereken en yüksek borç 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu borcun altında yapılan yapılandırmalarda herhangi bir teminat aranmamaktadır. Ancak borç 500.000 TL ve üzerinde ise teminat karşılığında borç yapılandırılabilir.

500.000 TL üzeri borcunuz varsa bu borcun %25 lik kısmı teminat olarak istenmektedir. 60 aya varan vade seçeneği de sunulmaktadır.

Borç yapılandırmalarda sadece kişisel prim borçları değil binaların ve inşaatların borçları da yapılandırılmaktadır. İhalelerin de yapılandırılması mümkündür. Haciz işlemleri başlatıldıktan sonra da borcun yapılandırılması mümkündür. Borç yapılandırılırsa icra takibi sona erer.

SGK Borç Yapılandırma İşleminin Şartları

-Ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti nedeniyle vergi mükellefi olmak,

-En az 3 yıl süre ile prim ödemesi sorumlusu olmak,

-İşini en az 3 yıldır icra ediyor olmak,

-Borç yapılandırması başvurusundan geriye doğru 3 yılda borçlarını zamanında ödemiş olmak,

-Sadece son 1 yılda ödemelerini yapamamış olmak,

-Prim ve hizmet belgelerini elinde bulundurmak.

-Bu şartları sağlayan işverenler, prim borcu yapılandırmasına başvuru yapabilirler.

SGK Borç Yapılandırmada Uyumlu İşverenlere Sağlanan Kolaylıklar

-Taksit imkanı 60 aya çıkarılabilmektedir.

-Tüm prim borçlarına uygulanacak olan gecikme cezası ve zammı yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi oranları en basit şekilde uygulamaya geçirilir.

-Prim borçlarına taksit yapılırsa %22 tecil faizi getirilmektedir. Uyumlu işveren isterse faizi %1,1 e düşürebilir.

-Hacizli mal sorunu varsa satış bedelinin yarısı kuruma ödense yeterlidir.

-Uyumlu işverenler, son 1 yıla kadar sigorta primlerini zamanında yatıran işverenlere denmektedir. Yapılandırma yapan bu işverenler taksitleri zamanında ödemek zorundadır.

-Yapılandırma işlemleri bittikten sonra uyumlu işveren, sigorta prim teşviklerinden yararlanabilmektedir. Yapılandırma her iş yeri için farklı şekilde yapılmaktadır.

Hangi SGK Borçları Yapılandırılır?

Yapılandırılabilen SGK borçları şunlardır:

-Sigorta primleri,

-Emeklilik keseneği,

-İşsizlik sigortasına ait primler,

-Ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış olması şartıyla isteğe bağlı sigorta primleri,

-Topluluk sigortası primleri,

-SGK tarafından takip edilen damga vergisi,

-Özel işlem vergisi.

Geçmiş Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçları Yapılandırılır Mı?

Geçmiş döneme ait sigorta prim borçlarınız varsa bu borçlar yapılandırılmaktadır. Eğer kişi yaşlılık aylığı gibi aylıklar aldıktan sonra kendi işinde çalışmaya başlamışsa bu durumda Sigorta Destek Primi ödemesi gerekmektedir. Ödemelere gecikme zammı uygulanmamaktadır. ÜFE rakamlarına göre düzenleme yapılmaktadır.

SGK Borç Yapılandırmada Taksit İmkanları

Borcun boyutuna ve kişinin gücüne göre taksitlendirme değişmektedir. Borcunuz 500.000 TL ve üzerinde ise ve uyumlu işveren avantajı kullanabiliyorsanız 60 ay taksitlendirme yapabilirsiniz.

Diğer taksit seçenekleri 12 aydan başlamaktadır. 12, 24, 36, 48 ve 60 aya varan vade seçenekleri borçlara göre değişmektedir. Ödemeler 2 ayda bir yapılabilmektedir. Ödemeler bu durum hesaba alınarak taksitlendirilmektedir.

SGK Borç Yapılandırma İşlemi İçin Başvuru Nereye Yapılmaktadır?

SGK borcunuzu taksitlendirmek için başvuru yapabileceğiniz yerler şunlardır:

-İşveren prim borçları için, işverenin dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.

-Bağ-Kur veya Genel Sağlık Sigortası prim borcu varsa herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurulabilir.

-Belirli prim borçları için intenetten başvuru yapılabilmektedir.

Hangi SGK Borçları İntenetten Yapılandırılabilir?

4-A kapsamında çalışanlar SGK borçlarını intenet üzerinden yapılandırabilirler. SSK kapsamında işçi çalıştıranlar yapılandırma başvurularını intenet üzerinden e-bildirge uygulamasından gerçekleştirebilirler. Yapılandırmanın gerçekleştiği bu site Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bir intenet uygulamasıdır. Bu uygulamaya giriş e-SGK üzerinden işveren tarafından erişilebilmektedir.

İntenetten SGK Borç Yapılandırmada İşlem Basamakları

1.SGK resmi intenet sitesine girin.

2.Sayfada yer alan sağ kısımdaki menü çubuğunda e-SGK kısmına tıklayınız.

3.Menüde yer alan İşveren kısmına giriş yapınız.

4.’‘İşveren İşlemleri ve Yapılandırma Başvuru- Ödeme Planları’’ kısmına tıklayın.

5.Ekranınız boş şekilde gözükecektir. Sağ üst kısımda yer alan giriş kısmına tıklayınız.

6. E- bildirge kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş işlemini yapınız.

7.7020 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma kısmına tıklayarak yapılandırma talebinizi detaylandırınız.

8.Taksit seçenekleri ve borç tutarı belirlendikten sonra talebinizi gönderiniz.

Düzenli olarak talebinizi takipte kalmayı unutmayınız.

İdari Para Cezaları SGK Borç Yapılandırmanın İçerisinde Yer Alır Mı?

İdari para cezalarında borç yapılandırma mümkündür. Cezanın gecikme faizi ortadan kaldırılır ve %50 indirim yapılır. 100 TL borcu olan bir kişi 40 TL gecikme faizi gelmektedir. Yapılandırma yapıldığı zaman bu 40 TL eklenmeyecektir. Aynı zamanda borcu 50 TL olarak ödeyebilecektir.

SGK Borç Yapılandırma Yapıldıktan Sonra İşveren İhalelere Girebilir Mi?

İşveren borcunu yapılandırdıktan sonra ihalelere girebilmektedir. İhaleye girerken bu tarz bir şart aranmamaktadır. İşlerine eskisi gibi kaldığı yerden devam edebilir ve bir kısıtlama yapması gerekmez.

SGK Borç Yapılandırma Sonrasında Ücretsiz Muayene Olunur Mu?

SGK borcu yapılandırıldıktan sonra ücretsiz muayene olunabilmektedir. Eğer yapılandırma dışında prim borcu 60 günden az ise muayene ücretsiz şekilde yapılmaktadır. Eğer bu süre uzun ise o zaman yapılandırılmış borcun ilk taksitinin ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde kişi ücret ödemek zorunda kalır.

Son Güncelleme: 02.01.2020 10:08
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