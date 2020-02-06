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SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 SGK mesai saatleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şubeleri çalışma saatleri içerisinde her vatandaşa yardım etmektedir. SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, SGK Müdürlükleri kaça kadar açık, SGK müdürlükleri yönetmelikle belirtilen saatler kapsamında hizmet vermektedir.

06 Şubat 2020 Perşembe 20:56
SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 SGK mesai saatleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarının şubeleri her ilde ve her şubesinde vatandaşlara hizmet vermektedir. Emeklilik, prim borçları, sigorta ödemeleri gibi işçi ve işvereni yakından ilgilendiren bütün işlemler SGK müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

SGK müdürlüklerinde işi olan kişiler kurumun çalışma saatlerini merak ediyor.

SGK Çalışma Saatleri

Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri sabah saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kurumda çalışan memurlar saat 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası yapmaktadır.

SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA!

16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur.

Temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.

Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

Son Güncelleme: 06.02.2020 20:56
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