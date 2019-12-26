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SGK ilişiksizlik belgesi nedir? İlişiksizlik belgesi nereden, nasıl alınır?

Vatandaşların herhangi bir para cezası ya da borçlarının olup olmadığını gösteren ilişiksizlik belgesi hakkında birçok kişinin aklında soru işareti bulunmakta. SGK ilişiksiz belgesi nedir, ilişiksizlik belgesi nereden ve nasıl alınır sorularının yanıtı haberimizde.

26 Aralık 2019 Perşembe 17:08
SGK ilişiksizlik belgesi nedir? İlişiksizlik belgesi nereden, nasıl alınır?

İlişiksizlik belgesi, ihale işi yapan firmalar tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan talep edilmektedir. İlişiksizlik belgesi ile vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığını kanıtlamasını sağlar.

SGK İlişiksizlik belgesi nereden sorgulanır?

SGK ilişiksizlik belgesi online olarak sorgulanabilmektedir.

Sorgulama için yapmanız gerekenler:

  • uyg.sgk.gov.tr/ilisiksizlikbasvuruları/index.jsp?grp=11 adresine giriş yapın,
  • Ardından SGK tarafından verilmiş olan e-bildirge kullanıcı ismi ve sistem şifresini girin, (Bu bilgileri olmayan kişiler e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapabilirler)
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra ilişiksizlik belgesi için başvuru bilgilerinin girilmesi gerekir.
  • İhaleli işler için ihale makamına bildiri yapılması gerekiyorsa bitiş tarihini de yazmanız gerekmektedir.
  • Sistem üzerinden barkolu olarak çıktı da alınabilmektedir.

SGK İlişiksizlik belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

Vatandaşın ilişiksizlik belgesi sorgulaması yapabilmesi için ilk olarak asgari işçilik tutarını bildirmiş olması gerekmektedir. Bu sistemde tüm e-dosya bilgilerinin bulunması gerekir.  bu bilgilere sahip olan kişiler sistem üzerinden SGK ilişiksizlik belgesi alabilirler.

SGK İlişiksizlik belgesi barkodlu nasıl alınır?

  • İlişiksizlik belgesi almak için işyerinin tescilli şekilde bulunduğu SGK ilk merkez müdürlüklerine kayıt ve belge için araştırılma yapılması gerekmektedir.
  • Bu araştırmalar SGK müfettişleri tarafından yapılmaktadır.
  • SGK ilişiksizlik belgesi alabilmek için serbest mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin rapor düzenlemesi gerekmektedir.

İlişiksizlik yazısı nereden alınır?

SGK’dan ilişiksizlik yazısı alabilmek için yapılan tüm işlemlerin SGK’ya tescil ettirilmesi gerekir. Bina inşaat işçilerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu’na dosya halinde vermesi gerekir. Daha sonra ise inşaat ve ihale işleri için dosya tescilinin açılmasından sonra ilişiksizlik başvurusu yapılabilmektedir.

SGK İlişiksizlik belgeleri için başvuru süresi nedir?

Başvuru yapan kişilerin değerlendirilmesi ve denetimlerinin tamamlanması için yaklaşık bir aya ihtiyaç duyulmaktadır. 30 günlük süre tamamlanmadan bu belgeyi almak mümkün değildir.

Bu süreden önce başvuru yapan kişiler ceza almaktadır. İnşaat ya da ihaleli iş için gerekli olan asgari işçiliklerin bildirilmemesi durumunda, SGK tarafından ilişiksizlik belgesi verilmemektedir.

SGK ilişiksizlik belgesi başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

Online başvuru için:

  • Vatandaşların sgk.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir.
  • TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak bu alanda E-SGK bölümüne tıklamaları gerekir.
  • Çıkan sayfada diğer uygulamalar kısmından ilişiksizlik belgesi başvurusu yapılmaktadır.
  • Başvuru yaptıktan sonra sözleşmeyi onaylamak gerekmektedir.

SGK ilişiksizlik belgesi yönetmeliği

İlişiksizlik belgesi ile vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir borcu olmadığını ispatlaması sağlanır. Bu sayede vatandaşlar sigorta ve para cezası almadıklarına dair resmi bir belge almaktadır. Bu belgeyi alabilmek için firmaların ya da vatandaşların kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:08
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