SGK işten çıkış bildirgesi nasıl hazırlanır? Sgk işten çıkış bildirge işlemleri

İşlerinden ayrılmak isteyen pek çok vatandaş SGK işten ayrılma bildirgesinin nasıl hazırlandığını merak etmektedir. Bildirgenin asıl amacı işten ayrılan kişinin sigortasının ödenmeyeceğini tebliğ etmeye yaramaktadır. Ayrıca işten çıkma bildirgesi hazırlanmayan vatandaşlara çalışıyor göründüğü için ve sigorta giderleri halen karşılandığı ceza kesilir. Bu ceza ham firmaya hem de çalışana kesilen bir cezadır.

SGK işten çıkış bildirgesini kim hazırlar?

SGK işten çıkış bildirgesinin hazırlanmasını sağlayan kişiler genellikle firmanın insan kaynakları bölümüdür. İşten çıkış bildirgesi olmayan kişilerin yükümlülüğü yine firmaya aittir.

SGK işten çıkış bildirgesi nedir?

Bildirge tüm işçi gruplarına temin olarak adlandırılabilir. Ayrıca bu belge iş bulamayan ve Türkiye İş Kurumu’nun vermiş olduğu işsizlik maaşının hesaplamasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bildirgenin bir diğer amacı ise işten çıkan veya çıkarılan kişinin herhangi bir usulsüzlük yapmadığının anlaşılmasıdır.

SGK işten çıkış bildirgesi nasıl hazırlanır?

Bölümlerden oluşan belgenin düzenlenme ve hazırlanma işleri işveren tarafından yapılmaktadır. Belgeye dair önekler işverende bulunmalıdır. Bölümlerden oluşan bildirgede istenilen yerlere doğru bilgilerin de yazılması zorunludur. Buda işverenin işçiye ait olan tüm bilgilere sahip olması gerektiğini gösteriyor. Nüfus bilgileri ve ikametgah adresi gibi bilgiler daha işe başlamadan önce işçi tarafından erilen ve işverenin bilmesi gereken bilgilerdir. Yabancı uyruklu olarak çalışan kişilerin de Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından kişiye verilen numara ile bilgilerinin olması gerekir.

SGK işten çıkış bildirgesinde hangi bölümler bulunur?

işten çıkış bildirgesinde bulunan bölümler şu şekildedir;

Kimlik ve adres bilgileri

Sigortalı sosyal güvenlik bilgileri

Meslek ile ilgili kod ve bilgiler

Sigortalı hizmet bilgileri

SGK işten çıkış bildirgesinin bölümleri nasıl doldurulmalıdır?

Kimlik ve adres bilgileri: Bu bölümde işçinin T.C kimlik numarası, adres bilgileri, yabancı uyruklu ise menşei ve vatandaşlık bilgileri bulunmalıdır. Bu bölümde sorular 1 ile 14 arasında numaralandırılmıştır. Numaralı alanlara işçiden ve ya işçinin sözleşmesinden alınmış ikamet bilgileri girilmelidir.

Sigortalı sosyal güvenlik bilgileri: sosyal güvenliğin türü, numarası ve prim gün sayısına ait bilgiler verilmelidir. Bu bölümde sicil numarası, iştirakçi veya sandık numarası, sigorta türüne bağlı olarak yazılmalıdır.

Meslek ile ilgili kodlar: Fiilen yapılan meslekten neden ayrıldığına ilişkin kod, açık bir şekilde beyan edilmelidir. Meslekten ayrılış kodu sgk.gov.tr adresinden sorgulatılarak öğrenilebilir. Bunun yanında bu bölümde meslek ile ilgili sigorta açısından özel durumlar var ise beyan edilmesi gerekmektedir.

Sigortalı hizmet bilgileri: Bu bölümde hizmet süresi, işten ayrılış nedeni, işten ayrıldığında eksik görülen prim gün sayısı ve eksikliğin nedeni belirtilmelidir. Her durum içi ayrı bir soru bulunmaktadır. Soruların tamamına cevap verilmiş olması gerekmektedir.

SGK işten çıkış bildirgesinde ki kodlar ne anlama gelir?

Bölümlerden oluşan işten çıkış bildirgesinde şu işlemler yapılmadır;

Kodların asıl amacı resmiyette tanımlamaktır denilebilir. Kodlar ve anlamları şu şekildedir;

Deneme süresinin devamı durumunda işverence fesih: 1

Deneme süresinin devamı durumunda işçi tarafından fesih: 2

Belirsiz süreli sözleşmenin işçi tarafından feshi- istifa: 3

Belirsiz süreli sözleşmenin işveren tarafından haklı nedenle feshi: 4

Belirli süreli sözleşme bitimi: 5

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma: 8

Malulen emeklilik halinde işten ayrılma: 9

Ölüm durumu: 10

İş kazası nedeniyle ölüm: 11

Askerlik: 12

Kadın işçinin evlenmesi: 13

Emeklilik için yaş haricindeki şartların karşılanması ile işten çıkarma: 14

Toplu işçi çıkarma: 15

Aynı işverene ait başka bir kuruma nakil: 16

İşyeri kapanması: 17

İşçiye verilen işin sona ermesine bağlı sözleşme bitimi: 18

Mevsimsel olarak başlatılan işler: 19

SGK işten çıkış bildirgesinde bulunan kodları hangi kurum oluşturmaktadır?

Kodların belirlenmesi ile ilgilenen ve kodları oluşturan kurum İŞKUR’dur. Kodların genel olarak kullanılma amacı hem işleri kolaylaştırmak hem de yaşanılan sorunlarda işçi ve işvereni bilgilendirirken kolaylık sağlamaktır.

SGK işten çıkış bildirgesi stajlar için düzenlenir mi?

Bu belgenin staj yapanlar için düzenlenmesine gerek yoktur. Okula bağlı stajlarda, okulların anlaşmalı olduğu kurumlarda yapılan stajlarda öğrencinin sigortası otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak yapılan bu sigorta staj sigortası olarak geçer ve normal sigortaya göre daha az bir kapsama alanı vardır.

SGK işten çıkış bildirgesinin hazırlanması zorunlu mudur?

Bu bildirgenin oluşturulması anayasa kurallarına göre zorunludur. Çıkış bildirgesinin hazır olması sonucunda işsiz kalan çalışanlara işsizlik maaşı kapısı açılırken aynı zaman da işveren kişinin sigortasını artık ödemeyeceğini bildirmiş olur.

SGK işten çıkış bildirgesi oluşturulmazsa ne kadar ceza kesilir?

Bildirgenin hazırlanmaması işverene işçi başına ücret kesilerek uygulanır. Yasal süresi geçirildiği takdirde son olarak en 30 gün süre daha verilir. Bu süre zarfında da işten çıkış bildirgesi oluşturulmazsa işçi başına 202.95 TL ceza kesilir. Bu ceza asgari ücretin 1/10’una göre hesaplanmaktadır. Ayni asgari ücrette yaşanacak artışlar bu cezanın da artmasına neden olacaktır.

İşçi, tüm uyarılara rağmen belirlenen süre zarfında bu belgeyi hazırlamıyor veya hazırlanması için bir talepte bulunmuyorsa işverene de cezanın ¼’ü kadar ceza kesilir. Bu ceza sonrasında işçinin ödemesi gereken ceza 50.35 TL olur. Ayrıca bu cezalar idari para cezası kapsamında değerlendirildiği için ödenmemesi durumunda faiz uygulanmaktadır.

SGK işten çıkış bildirgesi en geç ne zaman kuruma gönderilmelidir?

Bildirgenin son gönderim tarihi işten çıkılan tarihten sonra ki 10 günlük süreçtir. 10 günlük süre içerisinde bildirgeyi hazırlamayan işçi ve işverene ayrı ayrı cezalar kesilmektedir. Evrakların eksik olarak hazırlanması durumunda da evrak cezası adı altında cezalar kesilmektedir. Buna göre işten ayrılan işçinin sigorta ve diğer işlemler için gerekli olan evraklarında eksiklik olması durumunda işverene 2.050 TL’den başlayan idari para cezaları verilir. Bu para cezasına ek olarak işverenin çıkış bildirgesi bulunmaması da eklenerek ortaya çıkan miktar tahsis edilir. Ayrıca bu durumlardan sonra kurum tarafından işverene bilirkişi gönderilir. Bilirkişi tuttuğu raporda işverenin diğer eksik belgelerinin olduğunu beyan ederse ceza miktarı katlanarak artar.