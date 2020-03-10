SGK kaydı sorgulaması nasıl yapılır? SGK kayıt sorgulama işlemleri

SGK sorgulama sistemi, SGK hakkında bilgilerin tamamını bünyesinde barındıran bir sistemdir. Sigorta bilgilerinden, prim gününe tüm bilgileri bulundurmaktadır. SGK sorgulama sistemi intenet üzerinden giriş yapılarak kişilerin emeklilik günlerini hesaplamalarını sağlamaktadır.

SGK Kaydı Sorgulama Nerden Yapılır?

SGK sorgulama sistemine E-Devlet üzerinden giriş yapmak mümkündür. E-Devlette bulunan hizmet dökümü ile kişiler işe başlama ve işte ayrılma gibi bilgileri görüntüleyebilmektedir. SGK hizmet dökümü resmi kurumlarda da kullanılabilmektedir. SGK sorgulama sistemine E-SGM’den de girilebilmektedir. E-SGM’ye nüfus bilgileri ile giriş yaptıktan sonra SGK bilgilerini görüntülemek mümkündür.

SGK Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK sorgulamanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilk E-Devlet üzerinden TC kimlik No ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Hizmet bİlgisi 4A Hizmet Dökümüne girerek ulaşılabilmektedir. E- Devlet şifresi olmayan kişiler PTT şubesine giderek E-Devlet şifrelerini alabilirler. İkinci olarak ise E*-SGM sayfası üzerinden nüfus bilgilerini girerek SGK Kaydı sorgulaması yapılabilmektedir.

E Devlette 4A Hizmet Dökümü seçeneğinde tüm SGk bilgileriniz tarihsel şekilde sıralanmış şekilde yer almaktadır. Bunun yanı sıra prim günleri de yansımaktadır. SGK sorgulaması ile ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

İntenet üzerinden bu bilgileri öğrenmek ciddi anlamda vakitten kazanmayı sağlamaktadır. İki yolu bulunan SGK sorgulama sistemleri ile tek tıkla tüm SGK bilgilerine ulaşmanız mümkündür. İlk işe başlangıç tarihinden, ayrılış tarihine ödenen prim günlerinden emekliliğe ne kadar kaldığına erişmek mümkündür.