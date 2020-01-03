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SGK müracaat başvuru sorgulama nasıl yapılır? SGK başvuru ve müracaat sorgulama işlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmuş vatandaşlar, sorgulama ve takip işlemlerini internet üzerinden kolayca yapabilmektedir. İşte, SGK müracaat başvuru sorgulama nasıl yapılır, SGK başvuru ve müracaat sorgulama işlemleri nelerdir sorularının detaylı ve güncel yanıtları.

03 Ocak 2020 Cuma 21:45
SGK müracaat başvuru sorgulama nasıl yapılır? SGK başvuru ve müracaat sorgulama işlemleri

Birçok vatandaşın sıkça kullandığı sistemlerin başında SGK’nın başvuru sorgulama sistemleri gelir. SGK üzerinden yapılan başvuru sorgulama ve başvuru takip işlemleri hem intenet sitesi üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden de teslim edilen evrakları görüntüleyebilir ve başvuru takibinizi yapabilmeniz mümkündür. Saymış olduğumuz tüm bu işlemler vatandaşların SGK kurumunda sıra beklememeleri ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için bir kolaylıktır. Dileyen vatandaşlar bu işlemlerini SGK binalarında da gerçekleştirebilirler. 

SGK Başvuru Sorgulama Hangi Yollarla Yapılır?

SGK’ya intenet üzerinden ya da SGK binalarına giderek yapılmış olan başvurularda, başvuru sahibi başvuru sürecini ve vermiş olduğu dilekçenin sonuçlarını intenet üzerinden kolayca takip edebilir. Takip ve sorgulama işlemleri şöyle yapılmaktadır;

  • T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapıp evrak sorgulama işlemini seçmek,
  • SGK binalarına gidip ilgili birimle görüşmek,
  • T.C kimlik numaranızı kullanarak SGK’nın kendi intenet sitesinde ki evrak kayıt sistemini kullanarak,

Bu yollardan herhangi birini kullanarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. İntenet üzerinden yapılan işlemler daha hızlı sonuç verdiği ve herhangi bir SGK binasına gitmeye gerek olmadığı için vatandaşlar tarafından daha fazla tercih edilir. E-devlet üzerinden yapacağınız işlemler için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır. Eğer bu şifreye sahip değilseniz en yakın PTT şubesinden bir şifre edinebilirsiniz. 

SGK Başvuru Takip İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bu işlemi yapabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumunun remi intenet sitesine girmeniz gerekir. Siteye girdikten sonra ise belli adımları takip ederek başvuru takip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımlar;

  • 2222’ye ait evrak takipleri sekmesi,
  • Emeklilik başvuru takipleri sekmesi,
  • Normal evrak takipleri sekmesi,

Bu sekmelerden kendinize uygun olanı seçip başvuru takibinizi yapabilirsiniz. E-Devlet sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumu sistemleri güvenli ve ücretsiz sistemlerdir. Devlet tarafından hem dijital çağa ayak uydurmak hem de kurumlarda ki kalabalığı bir nebzede olsa azaltmak adına kurulmuşlardır. Bu sistemler hem mobil hem de intenet siteleri üzerinden hizmet vermektedir. Yukarıdaki takip işlemlerinden birisini seçen kişiler, T.C kimlik numaralarını ve evrak yıllarını sisteme girmeleri halinde sorgulama işlemini görüntüleyebilirler.

Başvuru Takip Sistemi Doküman Yönetim Sistemi Nedir?

Doküman yönetim sistemi SGK tarafından geliştirilen ve geçmişten bugüne gerçekleşmiş olan yazışmaların ve belgelerin arşivlendiği bir sistemdir. Vatandaşlar bu sistem sayesinde tüm belge ve başvurularını sorgulayabilirler. 

DYS üzerinden belge sorgulayabilmek için izleyeceğiniz adımlar;

  • E devlet sistemine giriş yapın,
  • Açılan sayfada “Kurumlar” menüsü içinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kısma tıklayın,
  • Açılan kurumun sayfasında “E-SGK İşlemleri menüsü” içinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takibi” sekmesine tıklayın,
  • Açılan sayfada sorgulama yapmak istediğiniz belgeye ait yıl bilgisini girin.

Tüm bu işlemleri doğru bir şekilde tamamladıktan birkaç dakika sonra, sorgulama bilgileri ekranınıza gelecektir.

Son Güncelleme: 03.01.2020 21:45
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