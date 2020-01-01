SGK müşteri hizmetleri ve danışma hattı numarası kaçtır? SGK danışma hattı destek ve hizmetleri

SGK müşteri hizmetleri, vatandaşların Sosyal Güvelik Kurumu ve diğer kurumlar hakkındaki sorularına cevap vermekte ve yardımcı olmaktadır. SGK Müşteri Hizmetleri numarası ALO 170 olarak bilinmektedir. Her gün yaklaşık 17 bin kişiye yanıt verilmektedir. Vatandaşı memnun etmek için hızlı çalışılan bir sistemdir.

SGK Müşteri Hizmetleri ve Danışma Hattı Hizmetleri Nelerdir?

SGK’nin Müşteri Hizmetleri’nden alınan destekler şunlardır:

-Yasal prosedürler,

-İş kanunu ile ilgili sorular,

-İşçi hakları ile ilgili sorular,

-İşçi hakları ile ilgili şikayetler,

-Kişinin sigorta bilgileri,

-İşverenin firması ile ilgili sigorta bilgileri,

-Emeklilik ile ilgili sorular,

-Bireysel ve sosyal haklar.

Bu konularla ilgili herhangi bir soru müşteri hizmetleri temsilcileri tarafından yanıtlanmaktadır.

Sorularınızı, sorunlarınızı, eleştirilerinizi, şikayetlerinizi, önerilerinizi ve taleplerinizi SGK Müşteri Hizmetlerini arayarak ulaştırabilirsiniz. Size yardım sağlanacaktır. 15 Kasım 2010 tarihinden beri hizmet veren bu hat, vatandaşların sorunlarını en hızlı şekilde çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir.

SGK Müşteri Hizmetleri Sorun Çözme Süresi

SGK Müşteri Hizmetlerini arayarak sorununuzu bildirdiyseniz, sorununuz en fazla 72 saat içerisinde çözülecektir. Arayan kişiye en fazla 72 saat içinde dönüt yapılması gerekmektedir. Sorundan soruna bu süre uzayabilir veya anında çözülebilir. Ancak uzayan sorunlar bile en fazla 72 saat içerisinde çözülmek zorundadır.

Müşteri Hizmetlerini arayarak sorunlarını 72 saat içerisinde çözenlerin yüzdesi %98’dir. Müşteri Hizmetlerinin sorunu yanlış anlamasından kaynaklı süre 72 saate kadar çıkabilmektedir.

SGK Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

SGK Müşteri Hizmetleri 7 gün 24 saat çalışmaktadır. Yıl boyunca 24 saat hizmet sunulmaktadır. SGK Müşteri Hizmetlerine başvuran kişilere bir kod verilmektedir. Bu kodu intenet üzerinden takip için kullanabilirsiniz. Sorununuz en fazla 72 saat içerisinde çözülür, çözülmemişse bu kod ile takip etmeniz mümkün.

Bu kodu tekrar müşteri hizmetlerini arayarak sorgulatmanız mümkün. Kodu söylediğiniz zaman dosyanız ile ilgili gelişmelere bakılabilmektedir.

Çalışılan İşletme İle İlgili Şikayetler SGK Müşteri Hizmetleri Tarafından Çözülebilir Mi?

Çalışan kişiler, çalıştıkları iş yerini SGK Müşteri Hizmetlerine şikayet edebilmektedir. Ancak şikayet konusunun işyeri tarafından ödenmeyen borçlar, primler veya tatil günlerine ilişkin sıkıntılar olması gerekmektedir. Aynı zamanda verilmeyen maaşlarda şikayet edilebilmektedir.

Yapılan bu şikayetler en fazla 72 saat içerisinde çözüme ulaşmaktadır. Yetkili kurumlarla görüşülür ve işletmeye bir ihtaname gönderilir. Birden fazla şikayet gelirse iş yeri denetlenmektedir. İşçilerin iş yerine dava açması da mümkündür.

SGK Müşteri Hizmetleri En Fazla Hangi Konularda Başvuru Alıyor?

SGK Müşteri Hizmetleri günde ortalama 17 bin başvuru almaktadır. Başvuruların nedenleri şunlardır:

-Patron- işçi memnuniyetsizliği,

-Şirketlerden alınamayan primler ve fazla mesai ücretleri,

-Anlaşmalı boşanma ile ilgili şikayetler,

-Anlaşmalı boşanmalarda denetim talepleri,

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile ilgili sorular,

-Emeklilik işlemleri,

-Ne zaman emekli olunacağına, kalan prim gününe ve ne kadar ödeme yapılması gerektiğine ilişkin sorular,

-Rapor ücreti sorgulamaları.

SGK Müşteri Hizmetleri Web Sitesinin Özellikleri

SGK ALO 170 in bir de intenet sitesi mevcuttur. Şikayetlerinizi www.alo170.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz. Telefonları çok yoğun olan Müşteri Hizmetlerine bir türlü ulaşamadıysanız başvurunuzu intenet üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

İntenet sitesine giriş yapmak oldukça kolaydır. Cep telefon numaranızı yazdıktan sonra size bir kod gönderilecek. Bu kodu yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ile de giriş yapmanız da mümkün. Şikayetlerinizi sisteme giriş yaptığınızda tekrar görebilirsiniz.

SGK Müşteri Hizmetleri İntenet Sitesi Üzerinden Alınabilecek Yardımlar

-Tüm Alo 170 şikayet ve talepleri,

-Engelli vatandaşlara verilen ve işaret dili kullanılan temsilcilerle iletişim kurma ve şikayetleri aktarma,

-Canlı yayın destekleri ve anlık yazışma,

-Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, mesleki Yeterlilik Kurumları ile bağlantı kurma,

-SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili ihbar, şikayet, istek ve öneriler,

-SGK iletişim başlığı altında bilgilendirme, evrak takibi, emeklilik işlemleri, işsizlik ödenekleri sorgulama,

-İş sağlığı ve güvenliği sorgulama, tazminat, ücretlendirme ve hizmetler,

-Mobbing şikayetleri.

Tüm kurum ve kuruluşları şikayet edebilirsiniz.

SGK Müşteri Hizmetleri İntenet Sitesinden İsimsiz Başvuru Yapılır Mı?

SGK Müşteri Hizmetlerinden isimsiz şekilde işlem yapamazsınız. Sisteme giriş yaparken T.C. kimlik numaranız istenmektedir. Bu nedenle kimliğiniz açığa çıkmaktadır. Şikayetinizi yazdıktan sonra adınızı, soyadınızı görev aldığınız kurumu, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazmanız gerekmektedir.

SGK Müşteri Hizmetleri Resmi İntenet Sitesinden Canlı Destek Hizmeti

SGK Müşteri Hizmetleri intenet sitesi üzerinden canlı destek almak istiyorsanız. İlk olarak siteye giriş yapınız. Canlı destek kısmına tıklayınız. Sizinle eş zamanlı olarak yazışacak bir görevli olacaktır. Şikayetinizi veya sorularınızı canlı destek konuşma balonuna yazarak bildirebilirsiniz.

Sağ alt kısımda yeşil renkle yazılmış ‘’Canlı Destek’’ kısmına tıkladığınız zaman konuşma balonu karşınıza çıkacaktır. Şikayetinizi yazdıktan sonra gönder tuşuna basınız. Canlı destek ile sorunlarınızı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Canlı Destek kısmında sizinle mesajlaşan gerçek bir insandır. Bu nedenle daha güvenilir ve daha anlaşılır bir dil ile size yardımcı olacaktır.