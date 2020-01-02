SGK sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir ne demektir?

Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir sorunu, ödenmemiş prim borcundan dolayı sistem tarafından otomatik olarak çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için bazı adımları uygulamak gerekmektedir.
Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir ne demek?
Bu dönemde ödenmemiş 4b Bağ-Kur borcu olan kişilerin karşısına ‘’Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir!’’ yazısı çıkmaktadır. Bu hata borçtan dolayı çıkmaktadır.
Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir hatası sonrasında ne yapılmalı?
T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sistem tarafından karşınıza 4b Bağ-Kur geçmişi gözükecektir. Bu konunun çözümü için işletmesi olan bir Bağ-Kur’lu iseniz kimliğiniz ile ya da çiftçi olan bir Bağ-Kur’lu iseniz Ziraat Odası veya gerekli kuruluşlar tarafından verilen formlar ile çiftçi kaydınız olduğunu gösteren İB formu ile SGK hizmet binasına başvurabilirsiniz. Bu işlemden sonra sanal terk gerçek terke çevrilecektir.