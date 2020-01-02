SGK sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir ne demektir?

Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir sorunu, ödenmemiş prim borcundan dolayı sistem tarafından otomatik olarak çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için bazı adımları uygulamak gerekmektedir.

Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir ne demek?

2008 yılında onaylanan yasa sonrasında, 2008 yılı Nisan ayı öncesinde 60 aydan fazla prim borcuna sahip olan kişilerin, 2015 yılında yapılan yeni düzenlemeyle 2015 yılı Mayıs ayı ve bu aydan önce 12 aydan fazla borcu olanların borcu silinmiştir. Ayrıca 2018 yılında 7163 sayılı yasa ile 2018 Haziran’dan önce vadesi geçmiş Bağ-Kur prim borcu otomatik olarak silinmiştir.

Bu dönemde ödenmemiş 4b Bağ-Kur borcu olan kişilerin karşısına ‘’Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir!’’ yazısı çıkmaktadır. Bu hata borçtan dolayı çıkmaktadır.

Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir hatası sonrasında ne yapılmalı?

T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sistem tarafından karşınıza 4b Bağ-Kur geçmişi gözükecektir. Bu konunun çözümü için işletmesi olan bir Bağ-Kur’lu iseniz kimliğiniz ile ya da çiftçi olan bir Bağ-Kur’lu iseniz Ziraat Odası veya gerekli kuruluşlar tarafından verilen formlar ile çiftçi kaydınız olduğunu gösteren İB formu ile SGK hizmet binasına başvurabilirsiniz. Bu işlemden sonra sanal terk gerçek terke çevrilecektir.