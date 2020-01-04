SGK şirket borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? SGK şirket borç durumu sorgulama

SGK şirket borç sorgulama işleminin nasıl yapılacağı işverenler tarafından merak edilmektedir. Bu hizmet, SGK tarafından işveren sağlanmıştır. İşveren borç sorgulama işlemini SGK müdürlüklerinde, SGK resmi intenet sayfasında ve SGK’nın E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem sayesinde işveren kendi şirket borçlarını öğrenebilmektedir.

SGK İşveren Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

SGK işveren borç sorgulama işlemini SGK’nın resmi web adresi üzerinden yapabilirsiniz. Bu sisteme TC kimlik numaranız ve daha önce aldığınız şifre ile giriş yaparak girebilirsiniz.

SGK İşveren Borç Sorgulama Online Şifre Alma

SGK işveren için gerekli olan şifre E-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. E-devlet sisteminde e-SGK şifre hizmeti diye bir kısım vardır. Bu kısmı seçtiğinizde şifre alabilmektesiniz. E-SGK şifresi edinmek isteyen herkes E-devlet sistemine girerek şifre alabilmektedirler.

E-Devlet Üzerinden SGK İşveren Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK İşveren borç sorgulama işlemini E-devlet sistemi üzerinden de yapabilmektesiniz. Bunun için TC kimlik numaranız ve E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-devlete girdikten sonra izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

İlgili kimse e-Devlet arama alanına “Sosyal Sigorta ve Güvenlik” yazmalıdır.

Açılan ekranda SGK’nın verdiği hizmetleri görüntülemek için “SGK” seçeneği seçilmelidir.

Açılan SGK hizmetleri menüsünden “4A İşveren Ödemeleri” seçeneği seçilerek borç sorgulaması işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet Sistemine Nasıl Girilir?

SGK işveren borç sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen bir vatandaş, e-devlet sistemine girebilmek için şu seçenekleri kullanması gerekmektedir:

E-Devlet şifresi

Mobil imza

İntenet bankacılığı

Elektronik imza

C kimlik kartı

E-Devlet Şifresini Nereden Alırım?

E-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numaranıza ve E-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. E-devlet şifrenizi en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında satın alabilirsiniz. E-devlet şifresi ilk alımlar 2 TL iken sonraki alımlar 4 TL olarak belirlenmiştir.

E-Devlet’e İntenet Bankacılığı İle Giriş

E-devlet sistemine intenet bankacılığı ile giriş yapabilme imkanına sahipsiniz. İlgili bankanın intenet bankacılığını kullanarak intenet bankacılık şifrenizi de bilmek zorundasınız. E-devlet hizmet sunan bankalar şunlardır:

Akbank

AlBaraka

Anadolubank

Burgan Bank

Denizbank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Halkbank

HSBC

ING

Kuveyt Türk

Odeabank

Şeker Bank

Türkiye Ekonomi Bankası

Türkiye Finans

Türkiye İş Bankası

Vakıfbank

Yapı ve Kredi Bankası

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım Bankası

E-Devlet’e Mobil İmza İle Giriş

Bu bankalar müşterilerine intenet bankacılığı üzerinden E-devlet sistemine giriş yapma imkanı sağlamaktadır.

E-devlet’e bir diğer giriş yolu ise mobil imzadır. GSM operatörleri müşterilerine bu hizmeti sunmaktadır. Ancak bu hizmet için belli bir miktar hizmet bedeli ödemeniz gerekmektedir. Bu hizmeti almak isteyen kişiler, kullandıkları GSM operatörleri ile iletişime geçmeleri ya da operatör firmasının resmi web adresi üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.

E-Devlet’e Elektronik İmza İle Giriş

Elektronik imza yoluyla da E-devlet’e giriş yapabilirsiniz. Elektronik imza, elektronik imza sertifikası tarafından yetkilendirişmiş firmalar tarafından sunulmaktadır. Bu hizmeti veren firmaların listesine ulaşmak istiyorsanız BTK’nın resmi web adresine girmeniz gerekmektedir.

SGK İşveren Kredi Kartı İle Borç Ödeme

SGK işveren kredi kartı ile borç ödeme işlemini hem E-devlet sistemi üzerinden hem de SGK’nın resmi web adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden ödeme yapmak isterseniz ‘4A İşveren Ödemeler’ yazarak arama yapmanız gerekmektedir. Karşınıza çıkan borcu kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

SGK Resmi Web Adresi Üzerinden Borç Ödeme

SGK işveren borç ödeme işlemi SGK’nın resmi web adresi üzerinden de yapılabilmektedir. Buradan kredi kartınızı kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Ancak bu ödemeleri E-devlet ile entegre bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Ödemeyi yaparken E-devlete de girmeniz gerekiyor.

SGK Borcu Yoktur Belgesi

SGK borcu yoktur belgesi işverenlerden istenmektedir. Bu belgeyi devletin çeşitli kurumları işverenden ister. Bu belge genellikle bankacılık işlemleri ve ihaleler için istenmektedir. Bu belge ile ihale almak, bankalardan kredi çekmek, hibe ve teşvik programlarına girmek mümkün hale gelmektedir. İşverenlerden istenen bu belge SGK müdürlükleri tarafından verilmektedir. Ayrıca online ortamdan da alınabilmektedir.

SGK Borcu Yoktur Belgesi Almak

Bu belgeyi alabilmek için sizden bazı belgeler talep edilebilmektedir. Bu belgeler yasa çerçevesinde belirlenmiştir. İşte o belgeler:

İlgili kimsenin taahhüt belgesi

İlgili kimse işveren ise işverenlere özel başvuru formunun tam ve doğru doldurulmuş hali

İlgili kimse çalışan ise çalışanlara özel başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş hali

İlgili kimsenin çalışan ya da işveren olduğuna bakılmaksızın aktivasyon onay formu

Bu belgeleri temin ettikten sonra SGK borcu yoktur belgesini alabilirsiniz.