SGK şirket borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? SGK şirket borç durumu sorgulama

SGK şirket borç sorgulama işleminin nasıl yapılacağı işverenler tarafından merak edilmektedir. Bu hizmet, SGK tarafından işveren sağlanmıştır. İşveren borç sorgulama işlemini SGK müdürlüklerinde, SGK resmi intenet sayfasında ve SGK’nın E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem sayesinde işveren kendi şirket borçlarını öğrenebilmektedir.
SGK İşveren Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
SGK işveren borç sorgulama işlemini SGK’nın resmi web adresi üzerinden yapabilirsiniz. Bu sisteme TC kimlik numaranız ve daha önce aldığınız şifre ile giriş yaparak girebilirsiniz.
SGK İşveren Borç Sorgulama Online Şifre Alma
SGK işveren için gerekli olan şifre E-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. E-devlet sisteminde e-SGK şifre hizmeti diye bir kısım vardır. Bu kısmı seçtiğinizde şifre alabilmektesiniz. E-SGK şifresi edinmek isteyen herkes E-devlet sistemine girerek şifre alabilmektedirler.
E-Devlet Üzerinden SGK İşveren Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?
SGK İşveren borç sorgulama işlemini E-devlet sistemi üzerinden de yapabilmektesiniz. Bunun için TC kimlik numaranız ve E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-devlete girdikten sonra izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;
- İlgili kimse e-Devlet arama alanına “Sosyal Sigorta ve Güvenlik” yazmalıdır.
- Açılan ekranda SGK’nın verdiği hizmetleri görüntülemek için “SGK” seçeneği seçilmelidir.
- Açılan SGK hizmetleri menüsünden “4A İşveren Ödemeleri” seçeneği seçilerek borç sorgulaması işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
E-Devlet Sistemine Nasıl Girilir?
SGK işveren borç sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen bir vatandaş, e-devlet sistemine girebilmek için şu seçenekleri kullanması gerekmektedir:
- E-Devlet şifresi
- Mobil imza
- İntenet bankacılığı
- Elektronik imza
- C kimlik kartı
E-Devlet Şifresini Nereden Alırım?
E-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numaranıza ve E-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. E-devlet şifrenizi en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında satın alabilirsiniz. E-devlet şifresi ilk alımlar 2 TL iken sonraki alımlar 4 TL olarak belirlenmiştir.
E-Devlet’e İntenet Bankacılığı İle Giriş
E-devlet sistemine intenet bankacılığı ile giriş yapabilme imkanına sahipsiniz. İlgili bankanın intenet bankacılığını kullanarak intenet bankacılık şifrenizi de bilmek zorundasınız. E-devlet hizmet sunan bankalar şunlardır:
- Akbank
- AlBaraka
- Anadolubank
- Burgan Bank
- Denizbank
- QNB Finansbank
- Garanti BBVA
- Halkbank
- HSBC
- ING
- Kuveyt Türk
- Odeabank
- Şeker Bank
- Türkiye Ekonomi Bankası
- Türkiye Finans
- Türkiye İş Bankası
- Vakıfbank
- Yapı ve Kredi Bankası
- Ziraat Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
E-Devlet’e Mobil İmza İle Giriş
E-devlet’e bir diğer giriş yolu ise mobil imzadır. GSM operatörleri müşterilerine bu hizmeti sunmaktadır. Ancak bu hizmet için belli bir miktar hizmet bedeli ödemeniz gerekmektedir. Bu hizmeti almak isteyen kişiler, kullandıkları GSM operatörleri ile iletişime geçmeleri ya da operatör firmasının resmi web adresi üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.
E-Devlet’e Elektronik İmza İle Giriş
Elektronik imza yoluyla da E-devlet’e giriş yapabilirsiniz. Elektronik imza, elektronik imza sertifikası tarafından yetkilendirişmiş firmalar tarafından sunulmaktadır. Bu hizmeti veren firmaların listesine ulaşmak istiyorsanız BTK’nın resmi web adresine girmeniz gerekmektedir.
SGK İşveren Kredi Kartı İle Borç Ödeme
SGK işveren kredi kartı ile borç ödeme işlemini hem E-devlet sistemi üzerinden hem de SGK’nın resmi web adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden ödeme yapmak isterseniz ‘4A İşveren Ödemeler’ yazarak arama yapmanız gerekmektedir. Karşınıza çıkan borcu kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.
SGK Resmi Web Adresi Üzerinden Borç Ödeme
SGK işveren borç ödeme işlemi SGK’nın resmi web adresi üzerinden de yapılabilmektedir. Buradan kredi kartınızı kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Ancak bu ödemeleri E-devlet ile entegre bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Ödemeyi yaparken E-devlete de girmeniz gerekiyor.
SGK Borcu Yoktur Belgesi
SGK borcu yoktur belgesi işverenlerden istenmektedir. Bu belgeyi devletin çeşitli kurumları işverenden ister. Bu belge genellikle bankacılık işlemleri ve ihaleler için istenmektedir. Bu belge ile ihale almak, bankalardan kredi çekmek, hibe ve teşvik programlarına girmek mümkün hale gelmektedir. İşverenlerden istenen bu belge SGK müdürlükleri tarafından verilmektedir. Ayrıca online ortamdan da alınabilmektedir.
SGK Borcu Yoktur Belgesi Almak
Bu belgeyi alabilmek için sizden bazı belgeler talep edilebilmektedir. Bu belgeler yasa çerçevesinde belirlenmiştir. İşte o belgeler:
- İlgili kimsenin taahhüt belgesi
- İlgili kimse işveren ise işverenlere özel başvuru formunun tam ve doğru doldurulmuş hali
- İlgili kimse çalışan ise çalışanlara özel başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş hali
- İlgili kimsenin çalışan ya da işveren olduğuna bakılmaksızın aktivasyon onay formu
Bu belgeleri temin ettikten sonra SGK borcu yoktur belgesini alabilirsiniz.