SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? SGK teşvikleri nasıl ve nereden öğrenilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri ve firmaların istihdamını arttırmak için teşvik ödemesi yapmaktadır. SGK tarafından verilen teşvikler kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Bu teşvikler hem işvereni hem de çalışanları rahatlatmak için yapılmıştır.

SGK Teşviki Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen teşvikler, istihdam oranının artması ve işsizliğin azalması için yapılmaktadır. SGK’nın belirlediği şartlara uygun olarak teşvikler verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü teşvikleri aşağıdaki kanuna göre belirlenmiştir:

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.”

Kimler Teşvik Alabilir?

SGK teşvik verirken işyerlerinin çalışan sayısına dair belli bir limit koymamıştır. Teşvikler için işçi sayı sınırı bulunmamaktadır fakat, küçük ya da büyük işlemlerinin teşvik alması sağlanmıştır.

SGK Teşviki Alma Şartları

SGK teşvikleri için işçilerden de bazı şartlar aranmaktadır. Teşvik alacak işçilerin çalışmaya başladıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 4a,4b ve 4c kapsamında sigortasının olmaması gerekir. Ayrıca kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması ve 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektörde çalışmamış olması gerekmektedir.

SGK teşvikleri kapsamında ise işverenlerden aranan şartlar şunlardır:

- Özel sektöre hizmet ediliyor olması,

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilen süre içerisinde SGK’ya teslim edilmesi,

- Tahakkuk edilen sigorta primlerinin zamanında ödenmesi,

- Zamanı geçmiş sigorta primi ödemesinin olmaması, idari para cezası ve gecikme cezalarının olmaması,

- Çalışan kişilerin sigortalı olduklarının beyanının yapılması gerekmektedir.

SGK Teşvik Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK teşvik sorgulaması yapmak isteyen kişiler http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr adresine giriş yapmalıdır. Sisteme giren kişiler sırasıyla “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” adımlarını takip etmelidir.