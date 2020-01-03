SGK yapılandırma sorgulama işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

SGK yapılandırma sorgulama işlemleri e-devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Yapılandırma sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Sonrasında sistem içerisinde yer alan Kurumlar bölümüne girilmesi ve SGK’nın seçilmesi gerekmektedir.

Bu bölüme girilmesi sonrasında 6552 Yapılandırma Sorgulama hizmeti ve 7636 Yapılandırma Sorgulama hizmeti ile yapılandırma sorgulaması yapılabilmektedir.

Aşağıdaki kısımda 6552 Yapılandırma Sorgulama hizmetinin yapılabildiği intenet sayfasının adresi yer almaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-6552-yapilandirma-sorgulama

Aşağıdaki kısımda 6736 Yapılandırma Sorgulama hizmetinin yapılabildiği intenet sayfasının adresi yer almaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-6736-yapilandirma-sorgulama

Kimlik doğrulamasının yapılması ardından sorgulama işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

SGK Online Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK kapsamında emeklilik başvurusu için e-devlet sistemi de kullanılabilmektedir. Bunun için öncelikle aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi ve burada kimlik doğrulama işleminin yapılması gerekmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan

SGK Ödemeleri Sorgulamaları Nasıl Yapılır?

SGK ödemeleri sorgulamaları için e-devlet sistemine giriş yapılması ardından Kurumlar sekmesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne girilmesi ve Şahıs Ödemeleri Sorgulama seçeneğine tıklanması gerekmektedir.

Aşağıdaki kısımda ilgili intenet adresi yer almaktadır. Kimlik doğrulama ardından sorgulama yapılabilir.

SGK Ödemesi Nasıl Yapılır?

SGK prim ödemeleri bankalar üzerinden yapılabilmektedir. Pek çok banka SGK prim ödemesi hizmetini vermektedir. Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden de prim ödemeleri yapılabilmektedir. Diğer yandan İş Bankası, QNB Finansbank ve Garanti Bankası gibi bankalar üzerinden de SGK prim ödemeleri yapılabilmektedir. Ancak bu özel bankalarda bu işlemler için cüzi miktarda ücretler talep edilmektedir. Bu ücret genellikle 1 TL olmaktadır.

SGK Kredi Kartı il ödeme Nasıl Yapılır?

SGK kapsamında yapılacak olan prim ödemeleri kredi kartları ile de yapılabilmektedir. Kredi kartı ile prim ödemelerinin yapılabilmesi için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine tıklanması ardından kredi kartı ile prim ödemesi yapılabilmektedir.

https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf

Bu adrese gidilmesi ardından e-devlet hesabına giriş yapılması ve kimlik doğrulamasının yapılması ardından kredi kartı bilgileri doldurularak ödemeler yapılabilmektedir.

SGK Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK kapsamındaki prim borçlarının sorgulanması e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi, kimlik doğrulama işleminin yapılması ardından sorgulama yapılır.

SGK TC Numarası ile Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

TC numarası ile online şekilde prim borcu sorgulaması yapılamamaktadır. Ancak SGK çağrı merkezi aranarak TC numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.

SGK Teşvik Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine basılması sonrasında açılan sayfadaki Uygulamaya Giriş bölümüne girilmesi ve gereken bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Sonrasında sorgulama işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

SGK kapsamında borcu yoktur yazısının alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine gidilmesi gerekmektedir. Diğer yandan SGK resmi intenet adresi ya da e-devlet sistemi üzerinden de bu yazı alınabilmektedir.

Bu yazının intenet üzerinden alınabilmesi için aşağıdaki intenet adresine gidilmesi ve talep edilen bilgilerin doğru şekilde girilmesi yeterli olmaktadır.

https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap

E-devlet sistemi üzerinden de sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne E-borcu yoktur ibaresinin yazılması, ilgili sayfanın görülmesi için yeterli olmaktadır. Bu sayfa yazdırılabilmektedir.