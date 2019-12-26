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SGK yeni doğan çocuk parası başvurusu nasıl yapılır ve çocuk parası nasıl alınır?

SGK’dan yeni doğan çocuk parası başvurusu nasıl yapılır sorusu yeni doğum yapan ve çalışan anneler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışan kadınların aldığı çocuk parası nedir, nasıl alınır sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:01
SGK yeni doğan çocuk parası başvurusu nasıl yapılır ve çocuk parası nasıl alınır?

Yeni doğum yapan annelere, devlet tarafından ödenen yeni doğan çocuk parası yalnızca çalışan annelere verilen bir paradır.

Yeni Doğan Çocuk Parası Nasıl Alınır?

Sigortalı ve çalışan annelere verilebilen süt parası için annelerin SGK Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Süt parası annenin hesabına bir seferde yatırılır.

Başvuru için, SGK’nın il veya ilçe kurumuna gitmek gerekir. Başvurudan sonra kimlik bilgileri kontrolden geçer ve para annenin hesabına yatırılır.

Yeni Doğan Çocuk Parası İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Anne, aşağıda belirtilen belgeleri toplamak zorundadır. Bu belgeler toplandıktan sonra anne,süt parası yani yeni doğan çocuk parası almaya hak kazanır.

  • Annenin geçici iş göremezlik raporu
  • Annenin kimlik aslı ve fotokopisi
  • Bebeğin kimlik aslı ve fotokopisi
  • Doğum parası başvuru dilekçesi

Yeni Doğan Çocuk Parası Başvuru Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte bir tane de dilekçe doldurulması gerekmektedir. Dilekçe hazırlandıktan sonra SGK’ya gönderilmelidir. Hazırlanan dilekçenin şu şekilde olması gerekmektedir :

  • Başvuru Tarih ve No
  • Başvuru sahibinin adı-soyadı
  • Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası
  • Doğum yapan kişinin adı-soyadı
  • Doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası
  • Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları
  • Yeni doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası
  • Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları
  • Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?
  • Çocuğun babası kamu işçisi mi?
  • Kamu işçisi olan anne ya da babanın yeni doğum için aldığı/alacağı doğum yardımı tutarı
  • Annenin Kurum Onayı Babanın Kurum Onayı

Doğum yardımı için başvuru yapmış olup;  Hakkımızda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını, Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu,  Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet vermem halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte alınan ödemeyi bir ay içinde iade etmeyi,  Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması durumunda hakkımda TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasını, Kabul ve taahhüt ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  • Başvuru sahibinin adı soyadı
  • Başvuru sahibinin adresi
  • Başvuru sahibinin telefon numarası
  • Tarih
  • İmza
Son Güncelleme: 26.12.2019 12:01
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