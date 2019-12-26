SGK yeni doğan çocuk parası başvurusu nasıl yapılır ve çocuk parası nasıl alınır?

Yeni doğum yapan annelere, devlet tarafından ödenen yeni doğan çocuk parası yalnızca çalışan annelere verilen bir paradır.

Yeni Doğan Çocuk Parası Nasıl Alınır?

Sigortalı ve çalışan annelere verilebilen süt parası için annelerin SGK Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Süt parası annenin hesabına bir seferde yatırılır.

Başvuru için, SGK’nın il veya ilçe kurumuna gitmek gerekir. Başvurudan sonra kimlik bilgileri kontrolden geçer ve para annenin hesabına yatırılır.

Yeni Doğan Çocuk Parası İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Annenin geçici iş göremezlik raporu

Annenin kimlik aslı ve fotokopisi

Bebeğin kimlik aslı ve fotokopisi

Doğum parası başvuru dilekçesi

Yeni Doğan Çocuk Parası Başvuru Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Anne, aşağıda belirtilen belgeleri toplamak zorundadır. Bu belgeler toplandıktan sonra anne,süt parası yani yeni doğan çocuk parası almaya hak kazanır.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte bir tane de dilekçe doldurulması gerekmektedir. Dilekçe hazırlandıktan sonra SGK’ya gönderilmelidir. Hazırlanan dilekçenin şu şekilde olması gerekmektedir :

Başvuru Tarih ve No

Başvuru sahibinin adı-soyadı

Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası

Doğum yapan kişinin adı-soyadı

Doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası

Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları

Yeni doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası

Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları

Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?

Çocuğun babası kamu işçisi mi?

Kamu işçisi olan anne ya da babanın yeni doğum için aldığı/alacağı doğum yardımı tutarı

Annenin Kurum Onayı Babanın Kurum Onayı

Doğum yardımı için başvuru yapmış olup; Hakkımızda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını, Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu, Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet vermem halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte alınan ödemeyi bir ay içinde iade etmeyi, Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması durumunda hakkımda TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasını, Kabul ve taahhüt ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.