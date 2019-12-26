Şiddetli lodos Caddebostan sahilini kızıla boyadı

İstanbul'da şiddetli lodos hayatı felç ederken Caddebostan sahilini de kızıla boyadı. denizden çıkan kırmızı renkteki yosunlar bölgece yaşayanlar tarafından ilk kez görülürken Maltepe'ye kadar uzanan sahilin kızıl görüntüsü havadan izlendi.

Özellikle sabah saatlerinde fazla etkili olan lodosla birlikte denizden kıyıya vuran yosunlar yosun Cemil Topuzlu Caddesinde bulunan yürüyüş yollarını kaplarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz atığı toplama araçlarıyla birlikte kıyı temizliği yaptı.

Göztepe'de oturan ve sürekli sahilde yürüyüş yaptığını söyleyen bölge sakinlerinden Dilek Seyhan, "Yaklaşık 15 yıldır Göztepe’de oturuyorum. Sık sık burada yürüyüş yaparım. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Normalde lodos olduğu zaman bir yosun geliyor ama daha yeşilimsi bir yosun. İlk defa böyle bir kırmızı bir yosun gördüm. Kokusu da biraz değişik olduğu için bir araştırılması gerekiyor." diye konuştu.